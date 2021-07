Voici comment Bitcoin pourrait tomber à 28 000 $, des données en gras sur les émissions de chaînes

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Bitcoin reste stagnant à sa gamme actuelle. La première crypto-monnaie par capitalisation boursière n’a pas montré de conviction claire. Les ours ont pris de l’élan et pourraient bientôt passer à l’offensive. Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 33 793 $ avec un mouvement latéral général.

BTC avec une faible volatilité sur le graphique journalier. Source : BTCUSD Tradingview

L’analyste du pseudonyme “Coin Casanova” a compilé des données baissières sur la chaîne suggérant plus d’inconvénients pour Bitcoin sur des périodes plus longues. Comme de nombreux commerçants et investisseurs, Casanova estime que certains experts de la chaîne ont partagé une analyse pour appeler le prix minimum du BTC, mais ils ne peuvent pas faire de même lorsqu’il y a des signaux “plus élevés”.

Source : Glassnode via Coin Casanova

L’analyste affirme que Bitcoin semble suffisamment faible pour être affecté par toute augmentation significative de la pression de vente. Comme première cible, Casanova pense que Bitcoin pourrait revenir en dessous de son ouverture annuelle et toucher 28 000 $.

À des délais plus longs, l’analyste suggère de garder un œil attentif sur le nombre de gros titres à court terme en utilisant les vagues de maintien de cap Bitcoin de Glassnode. Lorsque cette métrique augmente d’environ 80%, le prix du BTC connaît une baisse prolongée ou une longue période d’accumulation. L’analyste a ajouté :

(…) Titres à court terme : au-dessus de 80% a une note plus élevée avant, je pense que nous avons besoin qu’ils se retirent complètement et reviennent à la fourchette des 20%

Source : Glassnode via Coin Casanova

Lorsque la même métrique est appliquée aux gros titres à long terme, l’analyste trouve optimiste que les baleines Bitcoin ont commencé à s’accumuler. Cependant, l’augmentation de cette métrique pourrait prendre beaucoup de temps pour affecter le marché, comme on le voit ci-dessous. Pendant ce temps, le prix du BTC pourrait encore baisser.

Titres à long terme : Nous sommes enfin en train de nous courber pour que les baleines commencent à s’accumuler, mais il est clair que nous NE FINANCEONS PAS tant que nous ne les avons pas ramenés à au moins 50 % de leur aire de répartition.

Les baleines Bitcoin se vendent et les institutions ne les attrapent pas

Casanova affirme que les baleines Bitfinex ont joué un rôle majeur dans la récente action sur les prix de la BTC. Alors que certains analystes, a ajouté Casanova, utilisent l’activité en chaîne, telle que les adresses en hausse, pour soutenir leur récit haussier, cette mesure peut également indiquer que les grands investisseurs ont été plus actifs ces derniers mois.

La répression chinoise du secteur minier BTC et de l’industrie de la cryptographie a eu des conséquences. Les baleines ont déplacé leurs fonds, augmentant la pression de vente sur le marché et affectant les performances de Bitcoin, comme on le voit ci-dessous.

Source : Glassnove via Coin Casanova

Enfin, l’adoption institutionnelle de la CTB pourrait être dans une phase de pause. De nombreux experts, a déclaré Casanova, exagèrent l’influence de ces acteurs sur l’action actuelle des prix. Il y a eu quelques annonces de titans traditionnels comme le hedge fudge de George Soros, mais cela est insuffisant pour alimenter un rallye durable.

Depuis le krach de mai-juin, le niveau de participation institutionnelle sur le marché de la cryptographie est resté “plat”, a déclaré l’analyste.

6/ “L’institution achète”

C’est bien. Ce n’est pas assez frère. Ce n’est pas assez.

Avion de l’automne. pic.twitter.com/YkBGODEhG8 – Pièce Casanova (3,3) (@ coin _casanova) 9 juillet 2021

Bitcoin traverse l’un de ses moments les plus uniques depuis sa création, les grands acteurs doivent revenir pour ajouter un nouveau carburant au prix du BTC. Pour le moment, la première crypto-monnaie par capitalisation boursière pourrait rester bloquée dans sa fourchette actuelle.