Voici comment Call Of Duty: Vanguard utilisera le contrôleur PS5 DualSense

Call of Duty: Vanguard est dans quelques semaines, ce qui signifie que vous pourriez avoir une décision à prendre quant à la plate-forme sur laquelle vous allez le récupérer. La PlayStation est le choix de longue date des joueurs compétitifs, et tout comme Call of Duty: Black Ops Cold War de l’année dernière, elle bénéficie de fonctionnalités sophistiquées pour la manette PlayStation 5 DualSense.

Dans un nouvel article sur le blog PlayStation, le développeur Sledgehammer Games explique en détail tout ce qui a été consacré au réglage de chaque arme dans Vanguard pour utiliser les déclencheurs adaptatifs de DualSense. Tout comme la guerre froide, cela affectera les deux déclencheurs, le pointage du viseur offrant une résistance variée en fonction du poids de l’arme et le bon déclencheur comportant également différents points de « rupture » de déclenchement. C’est un peu difficile à expliquer sans le ressentir, mais si vous imaginez le contrôleur imitant le poids réel d’une gâchette réelle sur une arme à feu, vous êtes proche.

Lecture en cours : premier aperçu de Call of Duty Vanguard Zombies

Il s’agit d’un modèle qui a été utilisé dans de nombreux jeux de tir à la première personne sur PS5, avec plus ou moins de succès. Bien que Sledgehammer Games déclare qu’il espère que cela offrira une considération plus tactique lors de la sélection de vos chargements, il confirme également que vous pourrez désactiver complètement la fonctionnalité si vous le souhaitez. Quelque chose que la plupart des joueurs axés sur la compétition feront probablement dès que possible, étant donné que cette fonctionnalité peut avoir un impact négatif sur les vitesses de réaction.

Une autre caractéristique qui pourrait plaire davantage à la foule est le détail raffiné ajouté au retour haptique du DualSense, qui, selon Sledgehammer, vous permettra de ressentir toutes sortes de destruction autour de vous. Pour la campagne solo, cela augmentera probablement votre immersion, les balles et les débris qu’elles dispersent lors de l’impact étant judicieusement traduits par les vibrations détaillées offertes par DualSense.

Call of Duty: Vanguard sera lancé le 5 novembre sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 et PC.

