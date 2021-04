Voici comment Castor Maritime écrase réellement le stock CTRM

À moins d’un dollar par action, Castor Maritime (NASDAQ:CTRM) est une option intéressante pour les investisseurs.

L’entreprise vient de lever 125 millions de dollars à 65 cents par action le 5 avril. Et maintenant, l’action CTRM se situe à 48 cents. Cette baisse dure depuis un certain temps, comme je le soupçonnais dans mon dernier article sur l’action. Le problème est que la société pourrait lever plus de capitaux, ce qui continuera à faire baisser davantage l’action CTRM.

Et pourquoi pas? Après tout, à la fin de 2020, la société avait une valeur comptable des actions ordinaires par action de 39,9 cents par action. Il avait 52,383 millions de dollars en capitaux propres et 131,212 millions d’actions en circulation.

En d’autres termes, Castor Maritime a pu lever des liquidités au-dessus de sa valeur comptable par action.

Vente de capital supérieur à la valeur liquidative

Depuis lors, la société a acheté 11 navires supplémentaires et a levé au moins 160 millions de dollars, et peut-être plus en termes de produits de souscription. Ces informations proviennent d’un analyste de Seeking Alpha qui analyse très bien la situation actuelle. Cependant, sa sommation de la valeur liquidative (VNI) n’est pas mathématiquement correcte. Néanmoins, nous pouvons utiliser certaines des informations qu’il fournit.

Par exemple, l’auteur estime que Castor Maritime a levé 160 millions de dollars, emprunté 15,3 millions de dollars et payé 122,3 millions de dollars pour acheter divers navires. De plus, il est possible que 83,4 millions de dollars de bons de souscription aient été émis, mais supposons qu’ils l’ont été. De plus, il y a maintenant 183,1 millions de dollars en actifs de navires et 14,4 millions de dollars en actions privilégiées.

Par conséquent, l’actif du bilan compte 145,3 millions de dollars en espèces et 183,1 millions de dollars en navires, soit un total de 328,4 millions de dollars. Le passif a une dette de 48,8 millions de dollars et un placement privilégié de 14,4 millions de dollars pour un passif total de 63,2 millions de dollars. Cela implique que 265,2 millions de dollars d’actif net. Puisqu’il y a maintenant aussi 899,5 millions d’actions en circulation, selon l’analyste Seeking Alpha, la valeur liquidative par action est de 29,5 cents par action. L’analyste estime 31 cents. Nous ne le saurons pas avec certitude tant que la société n’aura pas publié sa publication de résultats du premier trimestre.

Mais un point est clair. Tant que votre entreprise peut continuer à émettre des actions à 2 fois ou plus de la valeur comptable par action, la valeur comptable sous-jacente augmentera. C’est pourquoi Castor Maritime continuera probablement à émettre plus de capitaux pour acheter plus de navires. Il vient de le faire à 65 cents par action alors que sa valeur liquidative était de 30 à 31 cents. Et même maintenant, à 48 cents aujourd’hui, il est toujours au-dessus de la valeur liquidative.

Que faire avec CTRM Stock maintenant

Si votre entreprise continue d’émettre des actions et que vos revenus n’augmentent pas proportionnellement, comme c’est probable dans ce cas, les actions de votre entreprise chuteront. Cela est dû à la dilution excessive due à l’émission de plus d’actions sans valeur suffisante pour couvrir l’augmentation.

C’est ce qui se passera avec les actions CTRM tant que leur stock reste au-dessus de 31 cents environ. En d’autres termes, les investisseurs potentiels dans l’action pourraient vouloir attendre jusqu’à ce qu’elle baisse davantage. Ne vous attendez pas à faire un investissement jusqu’à ce que (1) la société publie son prochain bilan clair, et / ou (2) que l’action représente au moins les deux tiers du prix de sa valeur liquidative estimée par action.

Il y a une bonne raison pour laquelle vous attendriez les deux tiers de la valeur liquidative. Ceci afin que si l’entreprise continue de perdre de l’argent, la VNI ne tombera pas en dessous de votre prix d’achat. D’autre part, il présente également une opportunité potentielle de hausse de 50% si l’action est prise en charge à ou au-dessus de son prix VNI.

Ainsi, un investisseur patient attendra une bonne opportunité et une marge de sécurité avant d’acheter des actions CTRM. Et pour le moment, il semble que ce prix ne devrait pas dépasser 21 cents par action, soit les deux tiers de sa valeur liquidative actuelle par action.

