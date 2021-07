Voici comment Ceballos a une cheville après le tacle dur de Tahrer

22/07/2021 à 17h03 CEST

Jordi Pozo

Le moyen de l’équipe espagnole de football aux Jeux Olympiques n’a pas commencé de la meilleure façon possible. Et pas seulement à cause du nul, insuffisant compte tenu de la disparité des niveaux entre l’Espagne et l’Egypte, mais aussi à cause du coup dur que cela représente pour l’équipe nationale. perdre Dani Ceballos et Óscar Mingueza sur blessure.

La La blessure du joueur Blaugrana est purement musculaire et affecte le biceps fémoral de la jambe gauche. Il a été remplacé à la 19e minute et pour les prochaines heures, nous connaîtrons l’étendue réelle de la blessure. Le cas de Dani Ceballos correspond à une entorse à la cheville, provoquée par une entrée glaciale du joueur égyptien Taher Mohamed et, selon le communiqué du médecin de la RFEF, Vous devrez attendre 48 heures pour déterminer la gravité de la blessure.

Les joueurs de l’équipe espagnole ont écopé du carton rouge mais l’arbitre jordanien, Adham Makhadmeh, a estimé que l’action n’était qu’un carton jaune après l’avoir revue dans le VAR. Ceballos s’est montré optimiste sur les réseaux sociaux, assurant avoir « l’espoir et l’illusion de essayer de tout faire pour revenir et continuer à aider mes coéquipiers dans ces Jeux Olympiques“.