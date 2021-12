Voici comment changer votre nom d’utilisateur Snapchat avec la nouvelle mise à jour

Vous pouvez maintenant abandonner votre étrange phase d’enfance une fois pour toutes x

Il semble que nos prières aient enfin été exaucées car nous pouvons maintenant changer nos horribles utilisateurs de Snapchat que nous avons évoqués lorsque nous étions manifestement trop jeunes pour avoir l’application. Des millions d’entre nous ont attendu ce moment des années et des années et maintenant le jour est enfin venu, alors voici exactement comment changer votre nom d’utilisateur Snapchat et vous débarrasser une fois pour toutes de votre alter ego de huitième année :

Je viens de découvrir que Snapchat publie une mise à jour afin que vous puissiez changer votre nom d’utilisateur Snap. Rip à mon nom d’utilisateur emblématique pandygirl629, vous nous manquerez et ne vous oublierez jamais. – cecilia (@CHaggerty629) 16 décembre 2021

Suivez ces étapes ci-dessous et modifiez votre nom d’utilisateur Snapchat :

Donc, fondamentalement, les Australiens ont déjà la mise à jour, mais nous l’attendons toujours au Royaume-Uni. Cependant, si vous êtes vraiment désespéré de vous débarrasser de votre ancien, voici comment vous pouvez changer votre nom d’utilisateur Snapchat si vous n’êtes pas en Australie.

1. Téléchargez VPN et sélectionnez votre pays comme Australie

2. Accédez à votre App Store ou Play Store et mettez à jour l’application

3. Une fois la mise à jour terminée, ouvrez Snapchat et cliquez dans votre profil

4. Cliquez sur le petit rouage en haut à droite

5. Cliquez sur le nom d’utilisateur, modifiez-le, puis appuyez sur « OK »

APPAREMMENT VOUS POUVEZ CHANGER VOTRE NOM D’UTILISATEUR SNAPCHAT AVEC LA NOUVELLE MISE À JOUR, J’ATTENDAIS CELLE-CI – julia (@talkfast) 16 décembre 2021

Si ces étapes ne fonctionnent pas, vous pouvez également modifier le pays de votre identifiant Apple, ce qui vous permettra de modifier votre nom d’utilisateur. Voici comment procéder :

1. Cliquez sur votre profil App Store

2. Sélectionnez votre identifiant Apple

3. Accédez au pays et à la région et cliquez sur Australie

4. Remplissez les catégories puis appuyez sur « ok »

5. Profitez de votre nouvelle identité et abandonnez votre ancien moi embarrassant

Snapchat n’a pas confirmé que la mise à jour sera pour tout le monde

À l’heure actuelle, il n’y a eu aucune sorte de déclaration officielle concernant la nouvelle mise à jour. Mais étant donné la réaction au fait que les gens peuvent changer leurs noms d’utilisateur, nous pouvons espérer et prier pour que l’application change les paramètres pour tout le monde à travers le monde.

