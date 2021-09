Voici comment Chrissy Teigen célèbre 50 jours de sobriété

“Aujourd’hui, j’ai atteint 50 jours d’abstinence ! J’aurais dû avoir presque un an, mais j’ai eu des rechutes occasionnelles avec du vin. Mais c’est la plus longue période que j’ai passée sans boire”, a-t-il écrit. Chrissy teigen sur son compte Instagram, dans lequel il a également tenu à partager son espoir de ne pas boire plus d’alcool pour le reste de sa vie.

“Je ne sais pas si je boirai encore, mais ce que j’ai très clair, c’est que ça ne me sert plus du tout. Ça ne me divertit plus, ça ne me fait pas danser, ça ne me détend pas.

“En fait, ça me rend malade, je m’endors et ça me fait me réveiller en me sentant mal; ça me fait oublier ce qui était probablement une soirée amusante. Mais d’un autre côté je reconnais qu’à l’époque je me suis amusé et j’apprécie les gens qui sont capables de boire de manière responsable », a déclaré le mannequin.