Voici comment Claudia Álvarez fait avec la grossesse et ses maux

En revanche, la femme d’affaires a avoué avoir déjà choisi les prénoms de ses bébés, bien qu’elle ne souhaitait pas les révéler pour le moment.

Et en parlant de bébés, la star a admis que sa chambre n’était pas encore prête, même si une entreprise s’en charge déjà et elle espère que « ce sera la plus belle chambre pour mes bébés ».

Claudia lvarez a avoué qu’elle avait déjà choisi les noms de ses jumeaux. (Instagram / Claudia lvarez)

Enfin, la star a assuré qu’avec son mari, le producteur Billy Rovzar, vous permet d’être vulnérable. « Elle est la personne avec qui je me sens le plus en sécurité étant vulnérable et a toujours les bons mots pour me faire sentir bien et voir la beauté des moments les plus complexes. »

En novembre de cette année, dans une interview accordée à l’émission Hoy, l’actrice avait avoué que cette grossesse avait été bien plus lourde que la précédente.

Tout ce que j’ai ressenti est différent, beaucoup plus lourd, l’air est parti, mais (je suis) très heureux, avec beaucoup d’enthousiasme, ce sont des bénédictions… imaginez ! Le ventre est plus gros qu’avec Kira, les symptômes étaient plus sévères au début, et tous mes organes comme s’ils se sont déplacés et mes poumons demandent déjà de l’oxygène

Claudia lvarez, actrice