Voici comment Claudia Martín a réagi à la romance de son ex avec Maite Perroni – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Claudia Martín réagit à la liaison de son ex-mari Andrés Tovar avec Maite Perroni, une histoire d’amour que le nouveau couple assure avoir commencé alors que les deux étaient déjà séparés.

Un groupe de journalistes a intercepté Claudia Martín à la sortie des forums de Televisa, où elle enregistre sa nouvelle telenovela « Les riches aussi pleurent » aux côtés de Sebastián Rulli.

Comme prévu, on a demandé à l’actrice son avis sur la romance d’Andrés Tovar avec le chanteur de RBD, une question à laquelle elle a répondu de la meilleure des manières : « Je ne peux que dire que je vous souhaite le meilleur aujourd’hui et toujours », a-t-il cité.

Après avoir souhaité le meilleur au nouveau couple, l’actrice a refusé d’aborder le sujet de son divorce avec le producteur de télévision puisque pour des raisons légales elle est obligée de garder le silence.

Tout comme il n’a pas voulu parler de la déclaration que Maite Perroni a envoyée, écrit avec lequel il demande le respect de leur relation, qui divise les opinions parmi le public qui tient pour acquis qu’il y a eu infidélité.

« Avec cette déclaration, vous êtes resté une personne qui a toujours dit la vérité », a déclaré un journaliste à l’actrice, alors elle se souvient clairement qu’elle n’a jamais rien dit.

« Je n’en ai jamais parlé, jamais, alors merci beaucoup, je vous envoie plein de bisous », a-t-elle dit et a finalement assuré que ce problème appartient au passé et qu’aujourd’hui elle est heureuse et amoureuse de la vie.