Voici comment créer votre tableau de vision 2022 comme tout le monde sur TikTok

C’est la période de l’année où vous passez la première semaine de janvier à planifier toutes les nouvelles façons de devenir la meilleure version de vous-même (quoi que cela signifie). Pour beaucoup, cela implique de fixer des objectifs, de créer des résolutions et de planifier des projets qu’en février vous avez complètement abandonnés. Et sur TikTok, certaines personnes vont encore plus loin et créent leur vision board pour 2022.

Vous les aurez certainement vus partout dans votre FYP avec des images esthétiques de Pinterest de filles scandinaves buvant des jus de fruits verts ou du champagne, traînant sur des yachts avec des boucles séchées sans effort et un groupe d’amis tout aussi attrayant. La majorité des vision boards s’inspirent de l’esthétique de « cette fille », qui est essentiellement la nouvelle it girl de TikTok. Elle mange sainement, s’entraîne, porte les meilleurs vêtements et accorde toujours la priorité à ses soins personnels.

L’époque de la création d’un tableau de vision physique est révolue depuis longtemps. Les gens créent soit des TikToks avec un montage d’images comme tableau d’ambiance, soit utilisent TikTok pour montrer le processus de création d’une ambiance de vision pour l’arrière-plan de leur ordinateur portable. Faire défiler TikTok donne vraiment l’impression de créer des collages sur Tumblr, WeHeartIt et Polyvore quand nous étions plus jeunes. Pour une tendance du Nouvel An, cela semble inoffensif et amusant, et maintenant tout ce que je veux faire, c’est apprendre à créer le tableau de vision le plus esthétique possible.

Voici comment créer votre tableau de vision TikTok 2022 :

Il existe deux méthodes courantes que vous pouvez utiliser pour créer un tableau de vision, la première est sur Powerpoint et l’autre sur les applications.

La première méthode

1. Allez sur Pinterest.

2. Enregistrez des images de choses qui vous inspirent.

3. Ouvrez PowerPoint ou Google Slides.

4. Créez un nouveau diaporama et supprimez tout ce qu’il contient pour qu’il s’agisse d’un arrière-plan uni.

5. Importez vos photos depuis Pinterest.

6. Déplacez-les et modifiez jusqu’à ce que vous soyez satisfait.

7. Enregistrez en tant qu’image et définissez-la comme fond d’écran.

La deuxième méthode

Une variété d’applications est disponible pour créer votre tableau de vision qui fournit plus d’options de texte et de graphiques. Les plus populaires semblent être Canva et The Landing.

Voici comment utiliser The Landing :

1. Enregistrez des images de Pinterest.

2. Rendez-vous sur Thelanding.app sur votre bureau.

3. Cliquez sur « Commencer » dans le coin supérieur droit.

4. Entrez vos coordonnées pour une connexion gratuite.

5. Créez votre tableau en suivant les étapes fournies.

6. Vous pouvez utiliser des images d’autres forums d’utilisateurs en sélectionnant l’option « remixer ».

7. Pour enregistrer votre image, cliquez sur le bouton « Partager » et faites défiler jusqu’à « Télécharger l’image » qui sera enregistrée au format png.

8. Définir comme fond d’écran.

