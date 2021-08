Voici comment deux musiciens ont obtenu un placement de licence VRBO Sync

Rodello’s Machine a récemment obtenu un placement VRBO via la plate-forme de distribution et de licence musicale Songtradr, et le duo indépendant – composé de Culotte Kolby et Nathaniel Donnis – s’est assis avec Digital Music News pour discuter de l’accord et de leurs expériences dans l’espace de synchronisation en croissance rapide.

Ce qui suit a été créé en collaboration avec Songtradr, dans le cadre d’un partenariat plus large axé sur l’espace de licence de synchronisation. Assurez-vous de vérifier notre couverture continue de ce secteur en croissance rapide ici.

L’acoustique exaltante de « Lila » du groupe basé à San Diego a créé une ambiance positive dans un spot publicitaire VRBO de 30 secondes, centré sur les avantages de l’utilisation du marché en ligne pour louer une luxueuse maison en bord de mer. Knickerbocker et Donnis ont co-écrit les paroles significatives du morceau, mais dans l’un des nombreux témoignages de la nature nuancée du paysage de synchronisation contemporain, le client a choisi d’utiliser uniquement la partie instrumentale de la chanson.

Malgré l’exposition considérable – et le salaire substantiel – que le placement a offert, Donnis et Knickerbocker nous ont dit qu’ils avaient appris l’affaire par un simple e-mail. Comme d’autres créateurs l’ont également indiqué, les principales opportunités de synchronisation se concrétisent immédiatement, sans négociations aller-retour entre le superviseur musical, grâce à des plates-formes à guichet unique comme Songtradr, même pour ceux dont les horaires de lancement sont très actifs.

« Nous téléchargeons et travaillons en permanence et en réseau via des superviseurs musicaux, des agences de synchronisation, des bibliothèques de synchronisation et même dans Songtradr. Je lance toujours », a déclaré Knickerbocker. « Soudain, nous avons reçu un e-mail qui disait : « VRBO a autorisé votre chanson. » Et je suis comme, c’est cool – ce n’était même pas sur le [Songtradr] tableau de bord. Je n’en avais aucune idée. Je suppose qu’ils nous ont trouvés en recherchant des métadonnées.

Prendre conscience des emplacements de synchronisation (ou de leurs détails précis) après le contrat n’est pas rare, ont poursuivi les membres de Rodello’s Machine – un point particulièrement remarquable car le duo a une expérience de licence de synchronisation à la fois du côté exclusif et non exclusif.

“Nous avons joué cet angle [exclusive sync licensing] pendant un petit moment, puis nous avons découvert que nous voulions travailler avec d’autres personnes et ne pas prendre ce risque », a déclaré Donnis à propos de l’incertitude inhérente à la recherche uniquement de placements majeurs.

« Nous avons donc décidé de ne conclure que des accords non exclusifs, puis nous nous sommes étendus et avons eu davantage un effet de réseautage sur le marché. Et jusqu’à présent, tout s’est bien passé car nous avons pu travailler avec plusieurs entreprises », a-t-il poursuivi. « Mais d’un autre côté, c’est comme un placement exclusif, nous définirions probablement tout cela [sync details] en haut. « Hé, nous vous avons eu sur cet accord et nous allons le faire, et c’est à ce moment-là qu’il sera diffusé. »

Knickerbocker, pour sa part, a reconnu que le pivot vers des accords de licence non exclusifs, malgré un placement majeur occasionnel (comme celui avec VRBO), a apporté avec lui un afflux d’opportunités à plus petite échelle dans les industries du divertissement et de la publicité axées sur le volume.

« Je donne une analogie à mes amis qui essaient d’entrer dans le vif du sujet : vous pouvez aller à la chasse à la baleine, et si vous obtenez la baleine, vous êtes incroyable. Ou vous pouvez pêcher tous les jours et vous vous nourrirez tous les jours, mais ce sont de petits poissons », a-t-il expliqué.

«Nous avons en quelque sorte dit que nous allions générer des revenus, et cela a très bien fonctionné parce que cela a eu un double effet, cela a stimulé le flux de revenus et cela a eu un effet marketing massif sur notre musique, les placements que nous obtenons. Nous obtenons plus de placements, nous obtenons plus de fans, nous obtenons plus de placements. C’est juste eu ça – tu as un mot pour ça, Nate, quel est ce mot ?

« La loi de Metcalfe, les effets de réseautage », a ajouté Donnis.

« La loi de Metcalfe, les effets de réseau – et ça a marché », a poursuivi Knickerbocker. « Nous avons vu que plus nous obtenons de placements, nos Shazams augmentent, puis nous voyons nos flux Spotify augmenter. Et puis nous voyons plus de placements qui ont cet effet de construction.

De plus, le style de création rapide qui se prête à cette approche signifie que Knickerbocker et Donnis n’ont pas besoin de dépenser de l’énergie pour tenter de créer des chansons « à succès » conçues pour des placements massifs. Bien qu’ils recherchent toujours – et obtiennent, comme le montre l’accord VRBO – de tels accords de temps en temps, ils se concentrent principalement sur la sortie régulière de musique et sur les avantages de la sphère non-exclusive décidément moins concurrentielle.

“Je pense que le modèle du superviseur, du moins d’après ce que je vois, donne l’impression que beaucoup d’artistes commencent, essaient de se lancer dans le jeu de synchronisation, optent pour la baleine”, a déclaré Knickerbocker. « Il y a tellement d’agences de superviseurs qui en reçoivent des milliers, j’en ai entendu des milliers d’e-mails chaque jour avec de nouvelles chansons, et ils ne peuvent tout simplement pas les lire.

« Tout le monde s’entasse sur cette petite scène, levant la main en disant : ‘S’il te plaît, choisis-moi.’ Et il y a tout cet autre monde où vous pouvez faire Musicbed ou Songtradr ou Artlist à côté, où c’est essentiellement direct au consommateur où tous ces petits producteurs de films – et les grands aussi, comme VRBO – et ces créateurs de publicité sont comme, ‘ Hé, j’ai besoin d’une chanson comme celle-ci, qui l’a ? Et puis, vous savez, il y en a des centaines et des milliers, tout le monde leur crie dessus.

Le fait qu’une approche de licence de synchronisation basée sur le volume et le succès financier ne s’excluent pas mutuellement atteste de l’évolution continue du paysage musical – et des changements supplémentaires qui arriveront dans les années à venir.

“C’est moins un festin ou une famine, c’est moins comme un modèle de rien ou de superstar en ce moment, surtout avec ce que j’ai trouvé avec les licences de synchronisation”, a déclaré Knickerbocker à propos de cette évolution. « Vous n’avez pas besoin de vous fier à Spotify, aux listes de lecture éditoriales ou à la maison de disques – vous pouvez en fait aller comme Songtradr, ou Musicbed, Artlist et ces autres endroits où vous pouvez obtenir de la musique décente, et vous pouvez faire un cinq- chiffrer des revenus chaque année simplement en créant de la bonne musique, ce qui est formidable.

« Et au moins dans mon livre, si vous pouvez vivre de votre musique, vous avez gagné le jeu – vous avez gagné le jeu de la musique. Cela semble être une barre basse, mais c’est très difficile dans l’industrie de la musique, et je pense qu’il est beaucoup plus possible maintenant, au cours des quatre ou cinq dernières années avec ces différentes avenues de sources de revenus plus petites mais plus volumineuses, de réussir ,” il a fini.