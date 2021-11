Voici comment Disney rend Harry Styles officiel en tant qu’Eros dans le MCU

Le fait qu’Harry apparaisse dans Eternals jusqu’au générique ne veut pas dire que son personnage a peu d’importance, bien au contraire. Eros est l’un des héros les plus puissants de Marvel et peut-être qu’il est la clé pour ouvrir le cosmos à des héros plus terrestres comme les Éternels. Selon les bandes dessinées, à un moment donné, un membre des Avengers, Eros, mieux connu sous son pseudonyme, Starfox, il est le bon équivalent de son frère Thanos, un héros d’un autre monde doté d’une force surhumaine et de la capacité de manipuler les émotions humaines à son avantage.

Jusqu’au moment, Harry Styles n’a pas commenté son personnage dans l’univers cinématographique Marvel, même pas après la première d’Eternals. Mais nous le verrons sûrement dans d’autres films MCU, car ce caméo n’est que l’introduction de son personnage dans la phase 4.