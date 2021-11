Voici comment diversifier les fonds indiciels Nifty pour constituer un solide portefeuille de MF

Les rendements d’un fonds indiciel reflètent les rendements générés par l’indice suivi par le fonds.

Et si vous vouliez détenir un portefeuille de fonds communs de placement capable de générer des rendements presque en ligne avec le marché boursier ? Bienvenue dans le monde des fonds passifs ! Investir dans des fonds indiciels est la solution car ce sont des fonds passifs avec des actions sous-jacentes telles que représentées dans l’indice qu’il suit. Cela signifie qu’en investissant dans un fonds indiciel, vous finissez par détenir des actions dans la même proportion que celles détenues dans l’indice.

En investissant dans des fonds indiciels, vous restez essentiellement à l’écart des fonds gérés par un gestionnaire de fonds. Le rôle d’un gestionnaire de fonds dans la sélection d’une action ou d’une industrie et même l’allocation entre elles est totalement absent des fonds indiciels.

Les rendements d’un fonds indiciel reflètent les rendements générés par l’indice suivi par le fonds. D’une certaine manière, les fonds indiciels peuvent être un bon point de départ pour les débutants afin de constituer un solide portefeuille de fonds communs de placement.

Mais rappelez-vous que les fonds actifs qui ont un gestionnaire de fonds pour gérer le programme peuvent surperformer sur le long terme, cependant, une sous-performance de ces fonds actifs ne peut pas non plus être exclue.

Ici, nous examinons certains des indices NSE qui sont disponibles pour les investisseurs par le biais de fonds communs de placement indiciels.

Fonds Nifty 50 : L’indice Nifty le plus courant et le plus populaire est l’indice Nifty 50, qui est un indice boursier diversifié de 50 représentant 13 secteurs de l’économie. Les fonds indiciels qui suivent Nifty 50 auront le même ensemble d’actions que celui de Nifty 50 dans la même allocation et la même exposition. Vous pouvez choisir un fonds indiciel Nifty 50 dans n’importe quelle maison de fonds et commencer à y investir.

Fonds indiciel à pondération égale Nifty 50 : Ensuite, il y a l’indice Nifty 50 Equal Weight qui représente une stratégie de pondération alternative à son indice parent basé sur la capitalisation boursière, l’indice Nifty 50. L’indice comprend les mêmes sociétés que son indice mère, cependant, pondérées de manière égale. L’indice Nifty Next 50 représente 50 sociétés de Nifty 100 après exclusion des sociétés Nifty 50.

Autres fonds indiciels: De même, l’indice Nifty Midcap 150 capte le mouvement et est une référence du segment midcap du marché et l’indice Smallcap 50 entend mesurer la performance des sociétés à petite capitalisation boursière. En outre, il existe d’autres fonds indiciels de ce type basés sur la capitalisation boursière, les thèmes, les secteurs, etc.

Plutôt que de choisir des actions individuelles des différents indices – à grande capitalisation, à moyenne capitalisation ou à petite capitalisation – vous pouvez vous exposer à un ou plusieurs de ces fonds indiciels par le biais d’un seul investissement. Vous pouvez demander à votre conseiller financier ou visiter le site Web de la société de fonds d’investir dans l’un de ces fonds indiciels en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs.

Mais avant d’investir, n’oubliez pas que la volatilité de ces fonds indiciels ne peut être exclue, cependant, une telle volatilité de la valeur liquidative sera en ligne avec le marché, c’est-à-dire l’indice qu’il suit et donc le potentiel de rendement dépendra également de l’indice ou de la secteur qu’il suit.

De plus, les fonds indiciels ont ce qu’on appelle une erreur de suivi qui survient parce que la maison de fonds facture des frais de gestion, des frais de marketing et des coûts de transaction (coût d’impact et courtage) à ses porteurs de parts. Choisissez des fonds indiciels qui ont une faible erreur de suivi.

Ainsi, si vous souhaitez constituer un portefeuille de fonds communs de placement pour des objectifs à long terme, vous pouvez diversifier ces fonds indiciels en répliquant différents indices et, à long terme, vous pouvez vous attendre à des rendements stables avec une volatilité plus faible.

