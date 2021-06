Voici comment Dogecoin (DOGE) se compare à un système pyramidal

Il y a eu beaucoup de débats publics ces derniers mois sur Dogecoin (CCC :DOGE-USD). Dogecoin est-il une monnaie ou un titre ? Est-ce un bon ou un mauvais investissement ? Dogecoin concurrence-t-il sérieusement Bitcoin (CCC :BTC-USD), ou s’agit-il simplement d’un mème sur les réseaux sociaux ?

Source : Orpheus FX / Shutterstock.com

Aujourd’hui, j’aimerais aborder une autre question importante. Dogecoin n’est-il rien de plus qu’un système pyramidal classique ?

Qu’est-ce qu’un schéma pyramidal ?

Je vais commencer par définir un schéma pyramidal et discuter de certains de ses traits communs. Un système pyramidal est un modèle d’investissement qui s’articule autour des premiers participants recrutant de nouveaux participants. Les fonds des nouveaux participants sont ensuite utilisés pour générer des rendements pour les premiers participants. Pour gagner de l’argent sur le programme, un participant a besoin de plus d’investisseurs pour rejoindre le programme après avoir souscrit.

Les systèmes pyramidaux impliquent souvent des produits ou des investissements qui ont peu ou pas de valeur. Les nouveaux investisseurs sont généralement recrutés par les participants vantant les énormes rendements des premiers investisseurs. En vérité, les premiers investisseurs dans un système pyramidal gagnent une tonne d’argent.

Mais c’est un jeu à somme nulle, et cet argent sort directement des poches des investisseurs ultérieurs. Et bien sûr, le modèle de système pyramidal n’est finalement pas viable. Il n’y a pas un nombre illimité de nouveaux investisseurs à recruter pour continuer à générer des rendements pour les investisseurs précédents.

Les participants au système pyramidal promettent souvent des rendements irréalistes qui devraient sembler trop beaux pour être vrais. Les participants prévoient fréquemment des rendements bien au-delà des rendements annuels historiques d’environ 8 % à 15 % du S&P 500.

Dogecoin en tant que système pyramidal

Dogecoin ne génère pas de flux de trésorerie. Il ne paie pas d’intérêts ni de dividendes. Il n’a pas d’utilité unique par rapport aux autres principales crypto-monnaies. Le moyen de gagner de l’argent avec Dogecoin est d’acheter, puis de commencer immédiatement à augmenter son prix en publiant des mèmes sur les réseaux sociaux et en disant à des amis, des parents et des passants qu’il va sur la lune.

La seule façon dont le prix du Dogecoin augmente au fil du temps est que davantage de personnes ou d’institutions adhèrent. Les premiers investisseurs Dogecoin ont déjà fait un massacre. Son prix a augmenté de plus de 13 300 % au cours de la dernière année seulement. Mais si la communauté Dogecoin ne continue pas à recruter plus d’acheteurs, le prix stagnera ou baissera.

Une action représente une fraction de propriété d’une entreprise. En théorie, cette entreprise grandira et évoluera au fil du temps, et cette participation en propriété fractionnée augmentera en valeur. Mais Dogecoin ne grandit pas et ne crée aucune valeur, peu importe le temps que vous attendez. Même les investisseurs Dogecoin à long terme ont besoin de plus d’acheteurs pour faire monter le prix.

Le point de vue du créateur de Dogecoin

Le créateur de Dogecoin, Billy Markus, a ouvertement reconnu qu’il avait créé la crypto-monnaie en environ deux heures comme une blague.

Markus a également récemment déclaré que Dogecoin et le reste du marché des crypto-monnaies étaient presque entièrement motivés par la théorie du plus grand imbécile. La plus grande théorie des imbéciles est l’idée que seuls les imbéciles achètent un investissement particulier, mais ils le font dans l’espoir qu’encore plus de personnes insensées finiront par leur racheter l’investissement à un prix plus élevé.

“Je suis d’accord avec la théorie du plus grand imbécile qui détermine la plupart des prix de la cryptographie, mais je me demande honnêtement quel pourcentage vous pensez qu’une crypto est achetée auprès de l’utilitaire par rapport à la théorie du plus grand imbécile”, a tweeté Markus. « De mon point de vue, c’est environ 99,99 % plus grand que la théorie des imbéciles.

Comment y jouer

La bonne nouvelle pour les investisseurs Dogecoin est que de nombreuses personnes à travers l’histoire se sont enrichies grâce aux systèmes pyramidaux. La clé est d’être un investisseur précoce. Quiconque a investi même une somme d’argent modérée dans Dogecoin il y a un an et s’est conservé jusqu’à aujourd’hui est probablement déjà riche.

Il n’y a qu’une seule question qui compte pour les investisseurs Dogecoin aujourd’hui. Sommes-nous encore aux premiers stades du système pyramidal Dogecoin, ou en sommes-nous aux derniers stades ? Pour moi, la réponse à cette question dépendra du fait que les entreprises achètent ou non Dogecoin pour conserver leurs bilans de la même manière que des entreprises comme Tesla (NASDAQ :TSLA) ont acheté du Bitcoin pour diversifier leurs bilans. Personnellement, je crois qu’ils ne le feront pas.

J’ai du mal à voir suffisamment de demande supplémentaire des investisseurs de détail pour faire grimper les prix Dogecoin beaucoup plus haut par rapport à leurs niveaux actuels. Sans les entreprises qui achètent Dogecoin, je pense que les nouveaux investisseurs Dogecoin sont trop tard pour profiter du système pyramidal. Cependant, si Dogecoin devient un avoir commun au bilan des sociétés Fortune 500, les acheteurs d’aujourd’hui pourraient encore arriver assez tôt pour faire un meurtre.

RAPPORT GRATUIT : 13 Cryptos prêts à exploser comme Dogecoin

Prêt à commencer à trader des crypto-monnaies mais vous ne savez pas quoi acheter ? Thomas Yeung a trouvé Dogecoin avant qu’il n’augmente de 8 000 %… Cardano avant qu’il n’augmente de 460%… et Ripple avant qu’il n’augmente de 480%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 13 de ses crypto-monnaies préférées – des jetons qui pourraient monter aussi haut que DOGE. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici.

À la date de publication, Wayne Duggan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Wayne Duggan est un contributeur de US News & World Report Investing depuis 2016 et est rédacteur chez Benzinga, où il a écrit plus de 7 000 articles. M. Duggan est l’auteur du livre « Battre Wall Street avec du bon sens », qui se concentre sur la psychologie de l’investissement et les stratégies pratiques pour surperformer le marché boursier.