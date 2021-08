Voici comment économiser 100 $ instantanément lors de la dernière vente Portal by Facebook

Renouer avec des amis et des membres de la famille à distance est plus agréable que jamais avec Portal by Facebook. Les SMS et les conversations téléphoniques ne peuvent vraiment pas rivaliser avec une conversation en face à face, et heureusement, Portal by Facebook rend ces moments intimes possibles même lorsque vous et la personne avec qui vous discutez êtes à des kilomètres l’un de l’autre.

Jusqu’au 21 août seulement, Facebook propose une vente spéciale sur les appareils Portal et offre 100 $ de réduction sur votre achat lorsque vous commandez deux appareils ou plus en même temps. La vente de Facebook vous permet de mélanger et d’associer des appareils comme Portal Mini et Portal+ ou vous pouvez sélectionner deux appareils identiques pour profiter de la remise. Vous bénéficierez également de la livraison gratuite avec l’achat et pourrez même expédier les deux appareils à des adresses différentes sans frais supplémentaires !

L’appareil Portal le plus abordable de Facebook est actuellement le Portal Mini au prix de seulement 129 $ – ou deux pour seulement 158 ​​$ avec la remise. L’appareil de 8 pouces vous permet d’appeler facilement par vidéo d’autres utilisateurs du portail, ou même simplement des utilisateurs de Messenger ou de WhatsApp, avec des applications intégrées. La caméra intelligente vous suit et s’ajuste pour vous suivre partout, ce qui signifie que vous pouvez, par exemple, discuter avec votre sœur tout en préparant le dîner ou passer du temps avec des parents éloignés pendant qu’ils ouvrent leurs cadeaux d’anniversaire. Il dispose d’Alexa intégré pour que vous puissiez contrôler votre maison intelligente, vérifier qui est à la porte d’entrée, écouter votre musique préférée et plus de mains libres. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il peut également être utilisé comme cadre photo numérique pour vous montrer vos meilleurs clichés Instagram.

Le plus grand Portal de 10 pouces est à peu près le même, mais est livré avec un écran plus grand pour faire tout ce qui précède et est au prix de 179 $ – ou 258 $ pour deux. Vous pouvez aller encore plus loin avec le Portal Plus à 279 $ avec son écran de 15,6 pouces qui peut être configuré en orientation portrait ou paysage et un système de haut-parleurs amélioré ou choisissez le Portal TV à 149 $ et utilisez votre téléviseur pour vous connecter à un écran encore plus grand. La vente de Facebook vous permet de mélanger et d’assortir les produits que vous achetez pour obtenir la remise et, mieux encore, ils communiqueront tous bien ensemble, quelles que soient les tailles que vous choisissez.

