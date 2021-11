Voici comment ‘El bola’ est tombé, l’homme qui a volé une voiture à Malaga avec un enfant à l’intérieur

11/11/2021

Le à 11:03 CET

José Torres

Lorsque l’homme qui a volé une voiture lundi soir à Almargen, Malaga, a vu qu’il y avait un garçon de six ans à l’intérieur, a décidé de le déposer dans une station-service à proximité et continua son chemin vers le Sierra de Cadix. Avec le coffre-fort pour mineurs, ilà La gendarmerie d’Antequera a examiné les caméras de l’établissement et il leur a semblé reconnaître un récidiviste résidant dans cette région de la province de Cadix. Ils ont envoyé une demande au commandement de Cadix et un dispositif a été activé qui s’est terminé aujourd’hui, lorsque des agents de la municipalité de Prado del Rey ont vu le véhicule volé avec une vieille connaissance au volant et ils l’ont arrêté.

Des sources proches du dossier ont expliqué que les agents ont vérifié qu’il s’agissaitLe ballon’, qui a ignoré les gardes et a fui à grande vitesse en direction de casque urbain. Les agents, qui vous ont donné de la place pour éviter un accident, ils ont demandé des renforts pour fermer toutes les sorties de la ville, bien que finalement ils ont localisé et clôturé discrètement au suspect dans la maison d’un autre jeune homme connu pour sa toxicomanie.

Peu après, La balle a quitté la maison et a été arrêtée en tant qu’auteur présumé des crimes de détention illégale du mineur, contre la propriété et l’ordre socio-économique. Une fois transférés à la caserne du Prado del Rey, les agents, qui ont également récupéré la voiture volée, ont informé leurs compagnons d’Antequera de l’arrestation et ils l’ont transférée à la ville de Malaga avec la connaissance du tribunal de garde d’Ubrique.