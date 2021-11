Voici comment ‘Elden Ring’ fonctionnera sur les consoles

Elden Ring ne sortira pas avant l’année prochaine, mais nous savons maintenant à quoi ressemblera le RPG d’action très attendu sur les consoles Xbox et PlayStation.

L’éditeur Bandai Namco a partagé une fiche d’informations sur les spécifications et la compatibilité qui détaille certains détails techniques. Pour Xbox One et PlayStation, les consoles de dernière génération, Elden Ring tournera à 30 FPS. La Xbox One aura une résolution maximale de 1600x900p, tandis que la PlayStation 4 ira jusqu’à 1920x1080P. La pauvre vieille Xbox One peut encore à peine gérer le 1080P !

Pendant ce temps, les versions de mi-génération de ces consoles s’en tirent un peu mieux. La PlayStation 4 Pro atteint des résolutions de 3200x1800P, tandis que la Xbox One X prend en charge jusqu’à 3840x2160P. Cependant, les deux consoles sont toujours plafonnées à 30 FPS. Pas mal.

La PlayStation 5 et la Xbox Series X, les consoles de la génération actuelle, feront preuve de puissance technique avec Elden Ring. Les deux prennent en charge les résolutions 3840x2160P avec une limite de 60 FPS. Alors oui, les versions console d’Elden Ring seront plus belles sur ces machines. Choc total, je sais. La Xbox Series S, cependant, ne prendra en charge que jusqu’à 2560x1440P.

Le temps presse, mon ami. Il n’y a pas de meilleur moment que maintenant. Pré-commande #ELDENRING : https://t.co/oooEiDSP1X pic.twitter.com/h2Umcp5IH3 – ELDEN RING (@ELDENRING) 4 novembre 2021

La configuration système requise pour PC est toujours une non-présentation, malheureusement. Nous savons cependant qu’il prendra en charge les résolutions 3840x2160P et aura une limite de 60 FPS. Dommage pour ceux d’entre nous avec des moniteurs à taux de rafraîchissement élevé !

Elden Ring prendra également en charge le lancer de rayons sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC, mais cela arrivera jusqu’à un correctif post-lancement.

Le battage médiatique pour Elden Ring atteint un point d’ébullition, d’autant plus que les fans continuent de se déchaîner sur les réseaux sociaux. Heureusement, il y a une version bêta à venir, qui devrait aider à réparer les âmes de tous ceux qui sautent de haut en bas en prévision de la dernière version de FromSoftware. Au moins, nous avons ce demake Bloodborne qui sortira bientôt pour nous retenir un peu.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

