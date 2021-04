Voici comment empêcher votre opérateur de téléphonie mobile de partager autant de vos données privées – .

La confidentialité au cours des dernières années est devenue une question d’actualité dans le monde de la technologie. Alors que certaines entreprises comme Facebook et Google se sont transformées en sociétés de plusieurs milliards de dollars en tirant parti de ce qu’elles savent de vous pour diffuser des publicités ciblées, d’autres entreprises comme Apple ont fait un effort concerté pour maintenir la confidentialité au premier plan de l’expérience utilisateur.

Ce qui est souvent perdu dans le mélange au cours de ces débats, c’est qu’il y a de fortes chances que votre opérateur de téléphonie mobile, à votre insu, partage certaines de vos données avec des tiers. Et bien que les données partagées ne soient pas nécessairement identifiables dans la mesure où elles peuvent être directement retracées jusqu’à vous, c’est certainement quelque chose dont vous devez être conscient si vous êtes soucieux de la confidentialité.

Alors, quel type de données certains opérateurs partagent-ils avec d’autres? Eh bien, ce n’est pas exactement quelque chose que nous devons déchiffrer en tant que T-Mobile, en février, détaillé en anglais clair ses plans à venir pour partager vos données à des fins publicitaires:

[Starting] Le 26 avril 2021, T-Mobile commencera à utiliser certaines données dont nous disposons à votre sujet, y compris les informations que nous tirons de votre site Web et les données d’utilisation de votre appareil (comme les applications installées sur votre appareil) et les interactions avec nos produits et services, pour nos propres et Publicité tierce, sauf si vous nous dites de ne pas le faire. Lorsque nous partageons ces informations avec des tiers, elles ne sont pas liées à votre nom ou à des informations qui vous identifient directement. Au lieu de cela, nous l’associons à votre identifiant publicitaire mobile ou à un autre identifiant unique et le partageons dans un “segment d’audience”. Ce segment peut indiquer par exemple que vous, avec un groupe de nombreux autres consommateurs, avez été identifié comme un passionné de sport.

Verizon et AT&T, quant à eux, utilisent des approches similaires.

La page de confidentialité d’AT & T, par exemple, se lit en partie:

Nous pouvons être payés par un annonceur pour livrer une publicité ou par un client professionnel pour fournir un service à son employé. Dans de tels cas, nous pouvons utiliser ou partager des informations qui ne vous identifient pas personnellement pour fournir des rapports de mesure à nos clients commerciaux et fournisseurs de services. Nous pouvons également les partager avec la publicité et d’autres entreprises pour fournir ou évaluer l’efficacité des campagnes de publicité et de marketing.

En particulier, AT&T partagera spécifiquement des données telles que des informations sur les appareils ainsi que des informations sur l’utilisateur en ce qui concerne la race, le sexe, l’emplacement et l’âge.

Il convient de souligner que les annonceurs tiers ne reçoivent jamais d’informations sur une personne en particulier. Comme l’explique T-Mobile, les utilisateurs ayant des intérêts similaires sont simplement regroupés dans un pool non identifiable. Pourtant, cette dynamique frotte naturellement beaucoup de gens dans le mauvais sens.

La bonne nouvelle est qu’il est possible d’empêcher votre opérateur de téléphonie mobile de partager votre historique de navigation, les applications installées et plus encore avec des tiers.

Comme détaillé sur Mashable, vous pouvez facilement désactiver la publicité ciblée de T-Mobile en créant un identifiant T-Mobile, en vous connectant à votre compte, puis en accédant à Mon compte> Profil> Confidentialité et notifications> Publicité et analyses. À partir de là, désactivez simplement l’option “Utiliser mes données pour rendre les annonces plus pertinentes pour moi”.

Pour garder l’œil vigilant d’AT & T loin de vos habitudes de navigation, les utilisateurs doivent se connecter à leur compte AT&T via la page Gérer vos choix de confidentialité. À partir de là, vous pouvez accéder à l’en-tête “Contrôler la façon dont nous utilisons vos données”, appuyer sur Publicité pertinente, puis faire défiler vers le bas et basculer le bouton “Non” à côté de l’endroit où il est dit “Autoriser l’utilisation”.

Et avec AT&T étant AT&T, vous voudrez également désactiver la publicité pertinente améliorée, qui comprend les habitudes de visionnage de la télévision des utilisateurs, les enregistrements des détails des appels, etc. La publicité pertinente améliorée est opt-in, donc elle ne peut même pas être activée, mais si c’est le cas, vous pouvez vous désinscrire en allant sur www.att.com/cmpchoice, en naviguant vers «Contrôler la façon dont nous utilisons vos données», puis en appuyant sur sur «Publicité pertinente améliorée» et tout désactiver.

Faites défiler vers le bas et assurez-vous que rien n’est basculé sur «Oui».

Pour savoir comment empêcher Verizon de partager vos données – dont l’étendue peut être consultée sur le site Web de Verizon – Mashable notes:

Connectez-vous à votre compte Verizon Sous «Personnel», sélectionnez «Compte»> «Paramètres du compte»> «Paramètres de confidentialité»> «Modifier les paramètres» Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez la section «Publicité mobile pertinente» Sélectionnez «Ne pas participer» là où elle demande “Voulez-vous participer à la publicité mobile pertinente?” Assurez-vous de cliquer sur “Enregistrer les modifications”

Soit dit en passant, certaines des données collectées par Verizon comprennent des informations obtenues à partir des réseaux sociaux, y compris les «j’aime», ainsi que le sexe, la tranche d’âge, le niveau d’éducation et les intérêts généraux.

