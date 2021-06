Voici comment Erik Rubín répond à la polémique sur les photos avec un influenceur

“La vérité est que je n’avais pas prévu de donner d’explications, mais ils m’ont cherché partout pour faire ma déclaration à ce sujet que la vérité est la chose la plus absurde au monde, mais voilà”, a-t-il commencé son message Erik.

Insister sur Il a précisé qu’il y avait des informations erronées dans ce qui a été publié : « J’étais à Cancun la semaine dernière, pas à Tulum, j’y suis allé avec mon père pour y fermer un commerce, et précisément avec certains des partenaires ils m’ont emmené connaître les restaurants qui sont à la mode là-bas car avec l’un d’eux on va faire autre chose.

“Dans toutes ces nuits j’aurai pris des photos et j’ai dansé et j’ai salué beaucoup de gens, parmi tous ces gens que j’ai salués et avec qui j’ai vécu, ils ont pris une photo où j’apparais en train de parler avec une fille, cette fille va aussi avec un de mes amis, et en tant que tel, nous étions dans un lieu public”, a ajouté le chanteur.

Erik Il a expliqué que le temps qu’il y avait passé était très court et a insisté sur le fait que ce qui était publié à ce sujet n’avait aucun sens et était loin de la réalité : « J’aurai été ce soir-là, à cette table, pas plus de 5 minutes et maintenant les réseaux sont sortis que moi, cet infidèle, qu’est-ce que je fais sans Andréa? “

Le chanteur a souligné que son mariage avec Legarreta C’est basé sur la confiance, il n’a donc pas eu à lui expliquer ce qui lui est arrivé cette nuit-là : “Je vous dis que… nous sommes un couple, mais nous sommes des individus qui font chacun leurs choses, leurs rêves, leur carrière.

“Je ne sais pas quelles relations elles ont avec leurs partenaires ou avec leurs maris, qui ne leur permettent de sortir nulle part ou ne leur permettent pas d’avoir des amis, ce n’est pas notre cas, alors je Andréa Je n’ai même pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit, car elle me connaît”, a-t-il déclaré.