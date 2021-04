Willie Colón et sa femme se remettent d’un accident de la circulation survenu mardi dernier en Caroline du Nord. Dans leurs réseaux sociaux, une photo du camping-car qu’ils conduisaient et de l’état dans lequel il était resté a été publiée. Colón est dans un état “grave mais stable”, avec l’espoir d’être transféré à New York, sa ville natale, pour son rétablissement complet.