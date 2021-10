Les deux derniers mois de l’année offriront aux fans de Marvel un vrai régal en ce qui concerne le contenu MCU Phase 4. Nous obtenons les deux films Marvel les plus attendus de l’année, Eternals et Spider-Man: No Way Home. En plus de cela, il y a aussi la série télévisée Hawkeye qui donnera enfin à ce vengeur original sa propre histoire. Maintenant que nous nous rapprochons des sorties de films, nous entendrons forcément plus de détails à leur sujet, car Marvel et Sony intensifieront leurs campagnes marketing. Il y a déjà beaucoup de buzz autour d’Eternals, et le week-end d’ouverture du film pourrait être sur la bonne voie pour dépasser Black Widow et Shang-Chi. Et il se trouve que nous venons d’apprendre une information importante sur Eternals : la place de l’histoire dans la chronologie du MCU.

Fait intéressant, il pourrait y avoir un certain chevauchement avec Spider-Man. Mais cela ne signifie pas que vous devriez vous attendre à l’un des Avengers classiques dans Eternals. Avant de continuer, je vous préviens que quelques spoilers suivent ci-dessous.

La chronologie des éternels est compliquée

La réalisatrice Chloé Zhao a déclaré à Fandango dans une interview que Eternals présentera les premiers super-héros de la planète. L’action s’étend sur des millénaires, et c’est pourquoi le film a besoin de deux heures et demie pour raconter l’histoire. « Vous savez, c’est dix personnages, les Célestes et 7000 ans », a-t-elle déclaré. « Il se passe beaucoup de choses. »

Zhao a également déclaré que le public apprendrait l’origine du MCU à travers la mythologie des Célestes. « Je pense qu’à la fin du film, nous aurons une nouvelle compréhension de la relation de la planète Terre avec le cosmos, et aussi avec ses propres habitants », a-t-elle déclaré. « Mais dans ce sens, cela aurait un effet énorme sur l’avenir du MCU. »

Le réalisateur a également noté que le film se déroule après que les Avengers ont ramené la moitié de la population de la Terre (et de l’univers) dans Fin du jeu. C’est un détail qui ressort clairement de la bande-annonce finale du film, qui est également l’endroit où les Eternals expliquent pourquoi ils n’étaient actifs lors d’aucune des histoires MCU dont nous avons été témoins jusqu’à présent.

Mais Zhao ne s’est jamais engagé sur un calendrier spécifique pour Eternals. Comme nous l’avons vu dans les bandes-annonces, nous allons explorer plusieurs chronologies, mais l’action principale se produit à un moment donné après les événements de Fin du jeu.

La connexion Spider-Man

Non, Eternals ne comportera aucune action Spider-Man. Pas à notre connaissance. Et toute l’intrigue du film a fuité il y a des mois, et nous avons des raisons de croire que c’est réel. Sans oublier qu’Eternals est une histoire d’origine pure que Marvel peut contrôler. Il n’y a pas besoin de complications comme faire en sorte que Sony prête Spider-Man for Eternals.

Mais le producteur d’Eternals a utilisé Spider-Man pour établir plus précisément la place des Eternals dans la chronologie. Nate Moore a déclaré à ComicBook en janvier 2020 que l’action principale du film se déroule simultanément avec Far From Home.

« Cela peut être simultané [to Spider-Man: Far From Home] », a déclaré Moore. « Encore une fois, ils fonctionnent en quelque sorte sur un système différent. Bien que Far From Home se déroule à Londres, ironiquement. C’est donc une sorte de temps indéfini. Je ne pense pas que ce soit le cas, les années ne se sont pas écoulées, je le dirai.

La révélation de Moore suffit à nous dire que les événements d’Eternals ont lieu plusieurs mois après Endgame. La bataille de Avengers Compound a eu lieu en octobre 2023, Far From Home se déroulant en juin-juillet 2024. Le producteur a fait des déclarations similaires dans une autre interview qui a récemment été divulguée.

La grande image

Pour mettre les choses en perspective, WandaVision, Shang-Chi et Falcon se déroulent tous après Endgame, dans cet ordre. Mais ils précèdent tous les événements de Far From Home.

Il est également intéressant de noter que No Way Home reprend juste après la fin de Far From Home. C’est-à-dire qu’il pourrait y avoir un certain chevauchement entre les événements d’Eternals et la folie multivers de Spider-Man. Mais No Way Home s’étendra probablement sur quelques mois. De plus, No Way Home se chevaucherait avec Hawkeye, qui est une histoire de Noël.

Moore a également déclaré qu’environ 60% de l’action dans Eternals se déroule après Endgame. Le reste se produit dans le passé, ce seront donc des événements dispersés sur toute la chronologie du MCU.

Quant à l’action londonienne, nous savons d’après la bande-annonce finale qu’une scène de bataille impliquant Sersi (Gemma Chan), Sprite (Lia McHugh) et Dane Whitman (Kit Harington) s’y déroule. Une récente featurette semblait également impliquer qu’Ikaris (Richard Madden) serait là. On ne sait pas à quel point les batailles de Londres dans Far From Home et Eternals pourraient être éloignées.