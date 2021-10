Voici comment Ethereum et Cosmos peuvent creuser des creux et redémarrer leurs marchés haussiers, selon l’analyste Michaël van de Poppe

Un crypto-trader largement suivi pense qu’Ethereum (ETH) et Cosmos (ATOM) pourraient reprendre leur tendance haussière tout en soulignant les points de retournement potentiels pour Cardano (ADA) dans une nouvelle vidéo.

Le commerçant du marché de la crypto Michaël van de Poppe dit à ses 134 000 abonnés YouTube qu’il veut voir Ethereum trouver un support à 0,0058 BTC (3 267 $) avant de pousser plus haut.

«Si nous voulons obtenir un fond sur les altcoins à ce stade, vous voulez clairement obtenir un rejet autour de cette zone (0,058 BTC), redescendre, rejeter et consolider, puis nous continuons. Cela pourrait encore augmenter, mais généralement, nous verrons également une divergence haussière s’appliquer à cette structure. »

En regardant l’écosystème évolutif et interopérable Cosmos, le trader pense qu’une cassure au-dessus de 0,0007 BTC (39,43 $) confirmera la dynamique haussière. Mais il ne serait pas surpris de voir ATOM baisser avant une reprise.

« Les niveaux que je surveille avec ATOM : tout ce qui se situe dans ces plages (0,007 BTC), c’est là que nous devrions percer. Donc, si nous obtenons un rebond comme celui-ci et que Bitcoin va accélérer à nouveau, je ne suis pas surpris si nous obtenons une correction encore plus loin autour de 0,00043 BTC (24,22 $) à 0,00047 BTC (26,48 $), avant de commencer réellement un nouveau taureau cycle. »

Quant à Cardano, Van de Poppe s’attend à ce que la blockchain de preuve de participation baisse car elle trouve un niveau de soutien plus fort.

« Cardano contre Bitcoin [ADA/BTC], nous avons également marqué quelques [support] niveaux, arrivés là, pas encore de rebond vraiment fort. Nous voulons donc clairement obtenir plus de confirmations sur les marchés avant de retrouver une dynamique sérieuse. »

Il envisage 0,00003 BTC (1,69 $) comme prochaine zone d’intérêt.

« J’y suis allé pour Cardano.

Personnellement, je suis plus intéressé autour du 3000 [satoshis] (1,69 $) zone.

Source : Michaël van de Poppe/Twitter

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

