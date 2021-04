Voici comment éviter la taxe sur les gains en capital sur les actions

Les rumeurs selon lesquelles le président Biden chercherait à presque doubler le taux d’imposition des plus-values ​​sur les investisseurs fortunés ont secoué les marchés cet après-midi, avec le Indice S&P 500 en baisse de 30 points de base en quelques minutes à la suite des premiers rapports de Bloomberg. Heureusement, il existe plusieurs façons pour les investisseurs d’éviter la taxe sur les gains en capital sur les actions. En fait, il vous est possible de payer 0% d’impôt sur les plus-values… avec un peu de prévoyance et de planification.

L’augmentation de l’impôt sur les gains en capital s’applique aux particuliers dont le revenu est d’au moins 1 million de dollars et porte le taux marginal d’imposition de 20% à 39,6%. Combiné à une surtaxe préexistante de 3,8% sur le revenu de placement, cela donne un taux d’imposition effectif de 43,4%.

C’est assez raide. Alors que peux-tu faire?

Nous allons jeter un coup d’oeil.

Éviter l’impôt sur les gains en capital

Conservez vos placements pendant un an ou plus. Les investissements détenus depuis plus de 12 mois sont imposés à un taux à long terme nettement inférieur au taux à court terme.

Investissez dans votre plan de retraite. Vous pouvez acheter et vendre des investissements via vos comptes 401 (k) ou IRA sans déclencher d’impôt sur les plus-values.

Utilisez les pertes en capital pour compenser les gains. La récolte des pertes fiscales est une stratégie populaire pour compenser l’impôt sur les gains en capital. En vendant des actifs qui se sont dépréciés en même temps que vous vendez des actifs qui ont gagné, vous pouvez réduire l’impôt sur les plus-values ​​que vous devez. Si vos pertes sont plus importantes que vos gains, vous pouvez utiliser 3 000 $ supplémentaires par année pour compenser le revenu régulier et reporter l’encre rouge restante pour faire la même chose dans les années à venir.

Vendez des placements lorsque le revenu est faible. Que votre revenu soit moins élevé parce que vous avez été mis à pied ou que vous venez d’entrer à la retraite, si votre revenu diminue suffisamment pour vous placer dans une tranche d’imposition plus faible pour les gains en capital, vous pouvez profiter de l’encaissement.

Donnez votre stock et faites d’une pierre deux coups. Au lieu de vendre des actions, de payer l’impôt sur les gains en capital, puis de donner de l’argent à un organisme de bienfaisance, pourquoi ne pas supprimer les étapes intermédiaires? Non seulement vous évitez l’impôt sur les gains en capital, mais vous obtenez une déduction fiscale plus importante et l’organisme de bienfaisance reçoit un don plus important. Gagnant-gagnant.

Ne vendez pas, mourez. Vous ne pouvez pas l’emporter avec vous, mais vous pouvez le transmettre dans votre testament. En règle générale, la base du coût des placements est ajustée à la date du décès, ce qui signifie des gains imposables minimes lorsque les héritiers vendent les actions au prix du jour du décès ou près de celui-ci.

Qu’en est-il de cet impôt sur les gains en capital de 0%?

Au-delà de la récolte des pertes fiscales, il existe deux façons principales de se qualifier pour un taux d’imposition de 0% sur les gains en capital:

