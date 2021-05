Voici comment éviter le buzzkill de Wall Street

La dernière fois que nous avons parlé ici, samedi, je vous ai montré comment, sur la base des valeurs S&P 500 se négocie désormais au plus haut niveau de ses 95 ans d’histoire.

Le PE actuel du S&P de 31, j’ai noté, dépasse sa lecture maximale de 2000 par un nez.

De plus, les valorisations boursières semblent encore plus étirées du point de vue d’autres mesures communes telles que le rapport prix / ventes, le rapport prix / EBITDA et «l’indicateur Buffett».

En moyenne, ces jauges d’évaluation placent le prix actuel du S&P 500 environ 50% plus élevé que son sommet de 2000.

J’ai remarqué que même la Réserve fédérale appelle ce marché «toppy» – et dit que nous sommes dus pour un «événement de re-tarification», c’est-à-dire un krach du marché.

Nous sommes arrivés ici grâce, en grande partie, à un phénomène connu sous le nom d’expansion multiple. C’est à ce moment que les investisseurs paient un prix sans cesse croissant pour chaque dollar de bénéfice sous-jacent.

Au cours des 10 dernières années, par exemple, le PE du S&P 500 a pratiquement doublé, passant d’environ 15 à 31. Par conséquent, toutes choses étant égales par ailleurs, l’indice se vendrait environ la moitié de son niveau actuel s’il se contentait de revenir à son ratio de PE de 2011 de 16 fois les gains.

Certes, les bénéfices des entreprises augmentent d’année en année depuis 2011, ce qui explique en partie la tendance à la hausse des cours des actions. Mais l’expansion multiple peut réclamer une part beaucoup plus importante du crédit.

Pour moi, cela signifie que le marché boursier actuel ne manque pas de risque supérieur à la moyenne.

Dans le dernier numéro de Smart Money, j’ai dit que nous passerions les prochains jours à examiner de plus près comment nous en sommes arrivés à ce point – et aux nombreuses opportunités intéressantes qui subsistent dans certaines parties du marché.

Commençons …

Buzz Buster

Voici autre chose que j’ai dit samedi:

Quand FOMO [fear of missing out] est le sentiment dominant des investisseurs, la valorisation fait rarement partie du calcul de l’investissement. L’élan est tout. Momentum et une bonne histoire. Personne n’a besoin d’un œil attentif pour les bilans ou les comptes de résultat. Ils ont simplement besoin d’un œil suffisant pour voir une hausse du cours des actions… et pour vérifier le bavardage en ligne qui peut propulser cette action à des sommets toujours plus élevés. Ils doivent aussi avoir assez de bravade pour «acheter haut» et croire qu’ils peuvent vendre encore plus haut plus tard. Les investisseurs chevronnés méprisent parfois cette pratique comme la «stratégie la plus insensée» parce que son succès repose sur un «plus grand imbécile» qui paie un prix encore plus élevé que ce que l’investisseur précédent a payé. Mais les «grands imbéciles» peuvent profiter largement pendant les phases maniaques du marché boursier. Les gains arrivent si facilement que l’investissement semble aussi «facile» que l’eau bouillante. Plus cela devient facile, plus les gens aiment discuter du prochain «stock chaud».

La foule r / WallStreetBets Reddit en est un exemple frappant. Cette communauté discute 24h / 24 et 7j / 7 sur le prochain stock chaud à acheter. Et comme nous l’avons vu plus tôt cette année, le «buzz» de r / WallStreetBets était plus que suffisant pour se lancer GameStop Corp. (NYSE:GME) partage dans la stratosphère… au moins temporairement.

Grâce au battage médiatique fou et frénétique sur Reddit, l’action GameStop a grimpé de plus de 1000% en seulement cinq jours de bourse – gagnant momentanément une valorisation somptueuse de 35 milliards de dollars.

En raison de «réussites» comme celle-ci, un important gestionnaire de fonds de Wall Street a décidé de lancer un fonds négocié en bourse qui cherche à capitaliser sur le bavardage des médias sociaux. À juste titre, ce nouvel ETF porte le symbole boursier «BUZZ».

Cet ETF donne la priorité au «buzz» et au bavardage sur les réseaux sociaux par rapport à toute autre considération d’investissement. Peut-être que cette nouvelle stratégie donnera des résultats merveilleux. Mais la longue histoire des extrêmes financiers suggère le contraire.

Une fois que le mérite d’investissement d’une action est si largement connu qu’il attire un «buzz» généralisé, les meilleurs jours de cette action sont généralement derrière lui… pas devant elle. Les investisseurs obtiennent rarement un «avantage» durable en échangeant des informations largement diffusées.

Donc, je ne serais pas surpris si BUZZ devenait rapidement un «buzzkill» de résultats financiers décevants et de baisse des cours des actions.

En revenant de signes anecdotiques d’écume boursière à des signes empiriques, nous pouvons trouver quelques phénomènes supplémentaires que vous ne verrez jamais à un bas du marché boursier.

De la poubelle au trésor

Premièrement, les «junk bonds» sont devenues des trésors convoités, car les investisseurs à revenu fixe recherchent des rendements élevés partout où ils peuvent les trouver. En raison de leurs achats frénétiques, les obligations à haut rendement – également appelées «junk» – paient les taux d’intérêt les plus bas jamais enregistrés sur ce marché.

Le taux moyen des obligations à haut rendement a récemment chuté à un creux record de 3,91%. Même les rendements des obligations notées CCC – les plus juniors de l’univers indésirable – ont chuté à un niveau record de 5,81%, contre 10% aussi récemment qu’en octobre dernier.

En d’autres termes, les acheteurs de ces obligations à haut risque reçoivent la plus petite compensation jamais vue pour les risques qu’ils prennent.

Les junk bonds ne sont pas les seuls actifs «junky» qui suscitent un solide intérêt d’achat. Il en va de même pour de nombreux «stocks indésirables».

Selon les analystes de Bernstein Research, plus d’un quart des actions américaines n’ont pas réussi à générer un revenu net positif l’année dernière – le pourcentage le plus élevé depuis au moins 50 ans.

Selon Bernstein, le secteur de la technologie était encore plus confronté aux bénéfices, car 37% des actions de ce groupe ont généré une perte en 2020. Et pourtant, ce même groupe déficitaire a réalisé certains des gains les plus importants du marché boursier l’année dernière.

Il a enregistré un rendement pondéré étonnant de 92% en fonction de la capitalisation boursière en 2020, soit plus du double du rendement de 40% du secteur américain de la technologie dans son ensemble.

Un indice personnalisé unique des sociétés les plus vendues et les plus endettées de la Bourse de New York souligne à quel point les «junk stocks» ont produit des rendements de premier ordre.

En général, ces actions présentent des faiblesses si évidentes que les investisseurs parient fortement sur leur chute, en les vendant à découvert.

Les vendeurs à découvert n’ont pas toujours raison. En fait, ils n’ont pas eu «raison» à propos de quoi que ce soit ces derniers temps. Mais en tant que groupe, ils ont un bon nez pour les actions en difficulté.

Et pourtant, de nombreuses actions fortement vendues se sont envolées. Et parce qu’ils ont augmenté, les investisseurs les achètent de manière plus agressive, ce qui les fait monter encore plus haut.

Avant que vous ne le sachiez, les actions fortement vendues enregistrent un gain de 300% en un peu plus d’un an, contre un gain de 80% pour l’indice global S&P 500.

Encore une fois, vous ne voyez pas de phénomènes comme ceux-ci près d’un bas du marché boursier.

Alors, que devrions-nous, les investisseurs, faire avec ces informations? Devrions-nous courir pour les collines ou nous recroqueviller sous nos draps?

Probablement pas. Mais nous devons faire preuve d’une certaine prudence… même en continuant d’investir dans de nouvelles opportunités. Un investissement réussi nécessite toujours un équilibre entre la réduction de certains risques, tout en englobant d’autres.

Conformément au zeitgeist haussier incarné par BUZZ, dans le prochain Smart Money, nous examinerons certains des cultes de la personnalité qui apparaissent comme des bouchons de champagne le Nouvel An, comme ils le font toujours pendant les marchés haussiers.

À plus.

Salutations,

Eric Fry

A la date de publication, Eric Fry ne détenait ni directement ni indirectement aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

