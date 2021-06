Voici comment Facebook prévoit d’aider les administrateurs de groupe à gérer les conversations controversées ou malsaines

La société ajoutera la modération des commentaires à Admin Assist, qui a été alimenté par AI.

Parmi les nouveaux outils sur lesquels Facebook a travaillé pour le déploiement, la société a ajouté des outils compatibles avec l’IA pour les administrateurs des groupes de discussion. Selon la société, le nouvel ensemble d’outils informera l’administrateur des messages, des publications de certains membres qui ont contribué à tout type de conflit ou mené une conversation malsaine.

«Parfois, des conversations controversées surviennent, et donc la sécurité des groupes est une priorité pour Facebook, ainsi que pour les administrateurs qui jouent un rôle important dans le maintien de la sécurité et de la culture souhaitée dans les communautés. Nous testons et déployons plusieurs nouveaux outils d’administration pour prendre en charge la modération des conversations et la gestion des conflits », a déclaré Facebook dans un article de blog. Selon le message, la société ajoutera la modération des commentaires à Admin Assist, qui a été alimenté par AI.

L’outil s’appelle Conflict Alerts, et comme la fonctionnalité est actuellement en phase de test, Facebook n’a pas précisé quand elle sera disponible. La fonctionnalité semble être similaire à la fonctionnalité d’alertes de mots clés existante qui alerte les administrateurs concernant certains commentateurs lorsqu’ils utilisent certains mots et expressions. La nouvelle fonctionnalité utilisant des modèles d’apprentissage automatique sera capable de repérer plus de mots quelque peu subtils. Une fois les mots identifiés, l’administrateur sera alerté et en fonction de la gravité des mots, des phrases, des actions pourront être entreprises. Ces actions incluent la suppression des commentaires, la limitation de la fréquence à laquelle les individus peuvent commenter, le démarrage des utilisateurs d’un groupe, entre autres.

Certes, de nombreux détails n’ont pas été révélés par la société sur cette fonctionnalité. En dehors de cela, la société a également introduit de nouvelles fonctions, notamment la page d’accueil de l’administrateur. Agissant comme un tableau de bord, cette fonctionnalité permettra aux administrateurs d’avoir un aperçu des « messages, des membres et des commentaires signalés » ainsi que des résumés des nouveaux membres. La page d’accueil affichera également une compilation de « l’activité de chaque membre du groupe dans le groupe, comme le nombre de fois qu’il a publié et commenté, ou quand il a supprimé des messages ou a été coupé dans le groupe ».

