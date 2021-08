Voici comment Fernando Arreaza a raconté le 500 home run de Miguel Cabrera (Vidéo)

in

Chaque coup mémorable doit avoir un grand narration et il est intéressant de voir quel a été celui réalisé par le chroniqueur sportif Image de balise Fernando Arreaza du home run 500 de Miguel Cabrera dans la MLB.

Dimanche, les Tigers de Detroit et les Blue Jays de Toronto se sont rencontrés au Roger Centre au Canada.

En début de sixième manche alors que les Blue Jays menaient 1-0, le Vénézuélien est apparu Miguel Cabrera pour connecter une bombe qui est descendue du côté opposé au champ central, pour égaliser les actions 1-1.

La chose la plus importante est que la connexion de Miguel représentait son 500e coup de circuit en Major League et pour le Venezuela ainsi que pour l’Amérique latine, ils prenaient le match sur la chaîne IVC où il racontait Image de balise Fernando Arreaza et dans les commentaires le journaliste vénézuélien Carlos Valmore Rodríguez.

Voici la vidéo de la narration d’un moment aussi historique pour le Venezuela pour Arréaza :

Voici le tablazo de l’histoire, le #HR500 de Miguel Cabrera, avec notre narration par @ivcnetworksve @ivcnetworks pic.twitter.com/1h6AcnMwGJ – Fernando Arreaza Ortega (@arreazaortega) 22 août 2021

Miguel Cabrera a égalé le curieux record d’Alex Rodríguez dans les ligues majeures

Certainement le Venezuela en plus d’être le berceau de grands joueurs, il a également été le berceau de grands conteurs et commentateurs.

Nous avons le luxe d’avoir compté parmi tant de sommités telles que Delio Amado León, Gonzalo López Silvero, Pepe Delgado Rivero, Luis Manuel Fernández, Humberto Beto Perdomo, et parmi eux nous avons le populaire “Recio” Fernando Arreaza, qui pendant de nombreuses années a été la voix de la chaîne Venevisión des grands moments de l’histoire de la LVBP.

Désormais, sur une chaîne internationale, il pourrait avoir le bonheur de narrer le coup qui est peut-être le plus important de l’histoire du baseball vénézuélien dans les Ligues majeures, avec son “dos, dos, énorme, oubliez ça”.

