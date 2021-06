Voici comment fonctionne la fonction de glisser-déposer d’images et de textes entre les applications dans iOS 15 | La technologie

in

Grâce à cette fonctionnalité, nous pouvons améliorer notre productivité avec iOS 15 et, surtout, il est compatible avec la plupart des iPhone.

Il y a quelques jours, Apple a publié un aperçu de iOS15, son nouveau système d’exploitation dont la plupart des utilisateurs d’iPhone pourront profiter lorsqu’il sera disponible à partir de ce mois de septembre, et l’une de ses principales nouveautés est la possibilité qu’il nous permette de glisser-déposer des images et du texte entre les applications.

Bien qu’il s’agisse d’une nouveauté dans iOS15, la vérité est que la fonctionnalité de glisser-déposer d’images et de texte entre les applications est déjà disponible sur iPad depuis 2017, et Apple a pris son temps pour l’apporter également à notre iPhone.

Maintenant, nous savons exactement comment fonctionne cette fonctionnalité sur l’iPhone, car bien que nous l’ayons déjà vue sur l’iPad, certains points peuvent changer lors de la prise de notre image ou de notre texte préféré entre les applications.

Utilisation du glisser-déposer entre applications sur iPhone dans iOS 15. Enfin 🎉 # WWDC21 pic.twitter.com/1RbyPBGfcq – Federico Viticci (@viticci) 7 juin 2021

Comme vous l’avez vu dans la vidéo, l’action de glisser-déposer entre les applications dans iOS 15 est extrêmement intéressante si nous utilisons notre téléphone pour la productivité, idéal si nous voulons, par exemple, envoyer des e-mails avec du texte ou des images en pièce jointe.

Il convient de préciser que cette fonction glisser-déposer entre les applications ce qu’il fait est dupliqué, et ne bougez jamais, vous n’avez donc pas à vous soucier de faire glisser une photo ou un texte d’une application à une autre car il sera toujours conservé dans l’original.

Avez-vous des AirPod ? Si la réponse est oui, faites attention à ces astuces et tirez le meilleur parti de vos écouteurs Apple.

Pour faire glisser et déposer des images ou des textes dans iOS 15, vous devez appuyer et maintenir l’image, le texte ou le fichier, puis le faire glisser hors de l’application correspondante et le transférer vers une autre. Dans ce cas, cela peut être fait avec deux doigts ou un seul, mais il y a beaucoup de doutes quant à savoir si cette fonctionnalité sera utilisée au maximum pour l’utilisateur d’iPhone.

Et c’est que vous ne pouvez pas comparer les tailles d’écran d’une tablette avec celles d’un mobile, et il se pourrait que sur notre iPhone, il ne soit pas si facile d’effectuer cette action de glisser-déposer.