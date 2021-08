Voici comment fonctionne le nouveau verrou d’application Windows 10 que vous devez activer dès maintenant | La technologie

Nous vous donnons toutes les étapes pour que vous puissiez activer la nouvelle fonctionnalité de protection des applications potentiellement indésirables dans Microsoft Defender.

Il est toujours important de protéger la santé et la sécurité de notre ordinateur portable, et c’est pourquoi nous devons non seulement faire attention à tous ces logiciels malveillants qui peuvent finir par entrer dans le système, mais aussi avec les applications ou programmes indésirables ou dont le fonctionnement est moins que noble, et qui pourraient causer, entre autres, des désagréments et des performances médiocres.

Heureusement grâce à Microsoft Defender sur Windows 10 les utilisateurs disposent désormais d’un nouvel outil pour empêcher tous ces programmes et applications désagréables ou indésirables de rester sur notre ordinateur.

Et c’est qu’à partir de maintenant tu peux activer la protection contre les applications potentiellement indésirables (PUA) dans Windows Defender, et c’est aussi simple que d’appuyer sur un interrupteur. Ce n’est pas une nouvelle fonctionnalité, car Microsoft a introduit cette prise en charge du blocage de PUA dans Windows 10 en 2018, mais cela a été fait via une fonction utilisant PowerShell.

Un peu plus tard, en mai 2020, cette fonctionnalité de sécurité Windows a été introduite, mais elle a été désactivée au démarrage. Eh bien, à partir d’août 2021, la protection contre les applications potentiellement indésirables sera activée par défaut, mais uniquement pour les utilisateurs de Windows 10 utilisant Microsoft Defender et pas d’autres solutions antivirus.

Pour activer la protection PUA dans Windows 10, vous devez procéder comme suit :

Sélectionnez Démarrer Windows 10 et cliquez sur “Paramètres” Allez maintenant dans “Mise à jour et sécurité” et sélectionnez “Sécurité Windows” Cliquez sur le bouton “Ouvrir la sécurité Windows” et sélectionnez “Contrôle des applications et du navigateur”, puis cliquez sur “Protection basée sur la réputation” pour l’activer

Si vous disposez de la dernière version de Widnows 10 il est probable que cette option soit déjà activée par défaut, si vous possédez une version plus ancienne vous devrez l’activer.

S’il est activé, vous pouvez choisir que le système bloque les applications et les téléchargements, ou un seul des deux. Même si vous l’avez activé, l’utilisateur a toujours le dernier mot pour autoriser l’exécution ou le téléchargement de ces applications.