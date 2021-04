Voici comment fonctionne le processeur / CPU de votre mobile et de votre ordinateur | La technologie

Si vous aimez l’informatique, vous saurez clairement que le processeur est comme le cerveau de l’ordinateur, où les informations sont organisées et les calculs sont effectués pour couvrir les besoins des programmes que nous utilisons dans notre vie de tous les jours. Maintenant, que se passe-t-il à l’intérieur d’un processeur? Comment ça marche? On le voit en vidéo

Intel Elle fabrique des transformateurs depuis de nombreuses années et est l’une des plus grandes entreprises de ce segment. C’est donc l’un des plus indiqués pour nous apprendre ce qu’est un processeur / CPU (Central Processing Unit).

Ils ont publié deux vidéos dans lesquelles ils couvrent des concepts clés pour comprendre le fonctionnement de base d’un processeur, ce que nous pouvons voir dans la vidéo suivante.

Les informations partagées par Intel sont très génériques et évitent les termes marketing traditionnels et mettent ses processeurs et se concentre sur l’explication de ce qu’est un CPU à un niveau général. Le CVP d’Intel de l’Ingénierie Client, Boyd Phelps, se charge de nous proposer ce contenu de manière très claire et didactique.

Intel et AMD ont toujours été des rivaux dans le domaine des ordinateurs. Cependant, ces dernières années, Qualcomm s’est positionné comme un rival des nouveaux appareils.

C’est un contenu très superficiel dans lequel ils touchent un peu Histoire du CPU ainsi que le mode de fonctionnement de celui-ci. Cette vidéo dure un peu moins de 20 minutes.

Et puis ils se penchent sur ce qu’est la microarchitecture des processeurs. Quelque chose que nous vous laissons dans la vidéo suivante, qui est un peu plus longue, passant 25 minutes.

Cette deuxième partie touche à la fois la partie frontale, sur laquelle travaillent les développeurs et celle dont de nombreux outils de programmation profitent, et la partie back-end, ou cette partie de la microarchitecture qui dépend de chaque processeur.

Si vous avez du temps libre, ajoutez cet article à vos favoris car il est fortement recommandé de regarder ces vidéos si vous voulez savoir comment fonctionne un processeur.

Il est à apprécier ce type de vidéos généralistes qui vont au-delà de l’actualité d’une seule entreprise et qui expliquent de manière générale ce qu’est un CPU et où va le marché des processeurs et laisse entendre que la direction qu’ils prendront sera vers les FPGA et l’informatique quantique.