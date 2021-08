Voici comment fonctionne le streaming 8K HDR des Jeux Olympiques de Tokyo | La technologie

Certains chanceux peuvent déjà suivre les JO en 8K HDR.

Nous sommes confrontés aux Jeux Olympiques les plus décaféinés de l’histoire, avec moins de public, avec pratiquement aucun supporter dans les tribunes et avec le sentiment qu’ils n’auraient peut-être pas dû avoir lieu, mais quelque chose dans lequel ils se démarquent est la technologie, et dans une Diffusion HDR 8K que certains fans au Japon apprécient déjà.

Pour la première fois, grâce à Intel, certains événements des Jeux Olympiques sont diffusés en vidéo HDR, en 8K et 60 fps, et certains fans japonais avec télévision compatible en profitent déjà.

Désormais, le support techhive a pu assister à quelques tests de cette nouvelle technologie de retransmission 8K HDR. Ils expliquent que le diffuseur japonais NHK « a capturé des images de divers événements en 8K (7680×4320) à 60 ips et à plage dynamique élevée HLG 10 bits avec sous-échantillonnage de chrominance 4: 2: 2 à l’aide de caméras Sony F65. Les données brutes, qui nécessitent une bande passante de 48 Gbps, ont été envoyées via la fibre optique à l’Olympic Broadcasting Service (OBS), où elles ont été converties en un signal électrique 4x12G SDI ».

Il explique que le signal a été encodé et compressé à l’aide du « codec Spin Digital Enc Live V1.0 HEVC sur un serveur avec quatre processeurs Intel Xeon 8380H évolutifs et un total de 112 cœurs exécutant le système d’exploitation Ubuntu / Linux. L’autre matériel comprenait 384 Go de RAM et 480 Go de SSD Optane 900P. La sortie HEVC du système comprenait un signal de contribution de 250 Mbps et un signal de distribution de 50 à 100 Mbps, tous deux avec un sous-échantillonnage 4: 2: 0. “

Le signal a ensuite été téléchargé sur un service cloud ouvert tel qu’AWS d’Amazon, Azure de Microsoft ou Google Cloud.

L’intégralité de cette démo a été suivie depuis Los Angeles et a été capturée par un « routeur Ethernet gigabit qui l’a transmise à un PC Windows 10 via Wi-Fi 6E. Cet ordinateur comprenait un processeur Xeon W-2295 à 18 cœurs, ainsi que 64 Go de RAM et un SSD Intel de 1 To. Spin Digital Player V2.2.2 a décodé la vidéo en temps réel, qui a ensuite été transmise à un téléviseur 8K de 75 pouces via HDMI 2.1 à partir d’un GPU Nvidia GeForce RTX 3080. »

Vas-y que l’image était si nette qu’il était même capable de lire les noms sur les cartes d’identité des athlètes, même ce qu’il mettait sur chacun de leurs tatouages, ils ont également pu apprécier les gouttelettes d’eau qui ont éclaboussé lors du 50m nage libre.

Non seulement la résolution, mais le HDR se démarque également, où j’ai pu voir chacun des clichés très lumineux dans la partie inférieure du stade, et moins éclairé dans la partie supérieure, pouvant parfaitement voir le contraste.

Mais c’est encore trop loin pour atteindre le public consommateur. S’il est vrai que certains consommateurs japonais disposant de TV 8K ont déjà pu apprécier ces diffusions, le reste du monde en est encore un peu éloigné.

Non seulement il n’y a pas de fournisseurs de services de streaming qui permettent cet accès, mais il y a de nombreux foyers qui n’ont même pas de téléviseurs à résolution 4K, donc les téléviseurs 8K sont encore loin de la norme commerciale.