Voici comment fonctionne le test COVID à faible coût créé par un Espagnol avec des mines de crayon | La technologie

Un chercheur espagnol a développé une méthode de détection du COVID à un coût minimal et qui utilise des mines de crayon pour le faire. Cela a été fait dans un laboratoire à Philadelphie et l’idée est vraiment incroyable.

La pandémie nous a tous mis dans une situation difficile et a fait prendre conscience à de nombreux gouvernements de l’importance d’investir dans la recherche. Si nous avons beaucoup avancé par rapport à la situation initiale, c’est grâce au secteur scientifique et sanitaire, mais leur travail n’est pas encore terminé. Les jours passent et les avancées ne s’arrêtent pas, la dernière que nous ayons connue vient de la main d’un chercheur galicien basé à Philadelphie.

César de la Fuente a fait son apparition sur la scène internationale en début d’année grâce à un test qu’il a mis au point et capable de détecter le COVID en quatre minutes. La principale nouveauté de ce type de test était son faible coût, même si les résultats ont également été obtenus à l’aide d’un téléphone mobile. C’est grâce à un détecteur externe qu’il a mis au point et qui s’appuie sur une puce réceptrice capable de transformer l’union chimique d’une protéine avec le virus en un signal électrique.

Aujourd’hui, César de la Fuente revient dans l’actualité et c’est grâce à une autre percée. Vous avez créé un nouveau test capable d’utiliser des mines de crayon pour détecter une infection. Il continue avec le même idéal du premier essai, puisque son coût est presque anecdotique : 1,26 euros pour changer. La meilleure chose à propos de tout cela, c’est que la fiabilité dont il parle est de 100% dans la salive.

En termes de fonctionnement, ce qui a été fait est d’utiliser des mines de crayon pour créer un transducteur. Un flacon en plastique a été ajouté à cet article pour contenir les échantillons et l’enzyme ACE2. Cette enzyme est chargée de fonctionner comme un élément de reconnaissance pour s’assurer que la détection virale est correctement mesurée.

Les résultats des tests sont prêts en six minutes et demie. La sensibilité, comme nous l’avons déjà dit, est de 100 % dans les échantillons de salive. Dans les échantillons nasopharyngés / oropharyngés, il a une sensibilité plus faible, 87%. De plus, ce type de test n’est pas la proie des faux positifs car il ne réagit pas avec les autres types de virus. Il a également une durée de conservation pouvant aller jusqu’à cinq jours lorsqu’il est stocké à 4 degrés Celsius.

Cette température est importante, car c’est celle que l’on retrouve dans la plupart des réfrigérateurs ménagers. César de la Fuente crée ce type de projets car les tests rapides actuels se concentrent sur les antigènes, qui ne sont pas assez sensibles pour identifier correctement les personnes qui ne présentent pas de symptômes. En outre, il existe un besoin latent de créer des tests abordables pour les pays développés et en développement.

Il sera intéressant de voir comment à l’avenir toutes ces techniques et tous ces projets seront appliqués pour rendre la pandémie beaucoup plus contrôlée. A l’heure actuelle, le regard est porté sur la vaccination qui, étant quelque chose d’important et nécessaire, il faut aussi investir dans le développement de méthodes de détection.