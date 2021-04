Voici comment fonctionne l’outil de recalibrage de la batterie iOS 14.5 sur votre iPhone – .

Apple a publié la dernière version bêta d’iOS 14.5 il y a quelques jours, qui comprend quelques nouvelles fonctionnalités que les testeurs bêta publics peuvent essayer avant les versions finales de la version iOS 14.5 sur tous les iPhones pris en charge – les iPad reçoivent leur propre version bêta et mises à jour iOS 14.5. L’une de ces nouvelles fonctionnalités concerne un bug de la batterie de l’iPhone qui pourrait avoir un impact sur une catégorie spécifique d’utilisateurs d’iPhone. Nous vous avons déjà dit qu’iOS 14.5 inclura une nouvelle fonction d’étalonnage de la batterie qui ciblera tous les modèles d’iPhone 11. Certains de ces appareils affichent des informations inexactes sur l’état de la batterie, des performances de pointe réduites et peuvent subir une décharge de batterie inattendue. Dans certains cas, un avertissement de batterie de service peut apparaître. iOS 14.5 est destiné à résoudre automatiquement ces problèmes, et la vidéo suivante vous montre ce que vous pouvez attendre du processus.

Le même . qui a trouvé l’outil de recalibrage dans le code iOS 14 a mis en place une vidéo montrant toutes les nouvelles fonctionnalités d’iOS 14.5 bêta 6, y compris les fonctionnalités de recalibrage de la batterie.

Pour «voir» la nouvelle fonctionnalité de la batterie en action, vous devrez vous diriger vers l’application Paramètres, rechercher Batterie, puis Santé de la batterie. Une fois là-bas, tous les utilisateurs d’iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max remarqueront un avertissement en haut de la liste intitulé Message de batterie important:

Votre système de rapport sur l’état de la batterie recalibre la capacité maximale et la capacité de performance maximale. Ce processus peut prendre quelques semaines.

Le message renvoie également au document d’assistance d’Apple détaillant le correctif de bogue de la batterie de l’iPhone 11 que nous avons déjà résolu, qui explique en détail le fonctionnement de l’outil de recalibrage.

Comme vous le verrez dans la vidéo, cette invite est la seule chose qui a changé. L’utilisateur n’a rien à faire pour recalibrer la batterie potentiellement défectueuse de la version de l’iPhone 11 qu’il possède. Il n’y a pas d’interrupteur marche / arrêt pour activer le recalibrage. Et cela ne semble pas être une procédure qui peut être répétée à tout moment plus tard. Le logiciel s’occupera de tout et le processus prend quelques semaines. Vous devrez revenir à la même section Paramètres pour voir si le processus est terminé – à partir du document d’Apple:

Lorsque le recalibrage est terminé, le pourcentage de capacité maximale et la capacité de performances de pointe sont mis à jour. Le message de recalibrage sera également supprimé, indiquant que le processus est terminé.

Apple explique que le message de maintenance de la batterie ne réapparaîtra que «si le recalibrage des rapports sur l’état de la batterie indique que l’état de la batterie s’est considérablement dégradé».

Cela est peu probable pour la plupart des iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Dans le cas où cela se produirait, Apple dit qu’il remplacera la batterie gratuitement. Apple explique également que le problème du message de la batterie n’indique pas un problème de sécurité et que la batterie peut toujours être utilisée.

L’outil de recalibrage de la batterie iOS 14.5 n’est disponible que pour les versions iPhone 11. Les autres modèles d’iPhone et d’iPad n’afficheront même pas l’invite Message important concernant la batterie ci-dessus, car ces batteries n’ont pas besoin d’être recalibrées. Les propriétaires d’iPhone 11, d’iPhone 11 Pro et d’iPhone Pro Max qui ne sont pas sur les versions développeur ou bêta publique devront attendre le déploiement de la version finale d’iOS 14.5 pour profiter de la fonction de recalibrage de la batterie.

La vidéo pratique de . avec iOS 14.5 beta 6 sur un iPhone 11 suit ci-dessous:

