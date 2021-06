Voici comment fonctionne Payflow, une nouvelle façon de percevoir votre salaire à la demande, déjà utilisée par de nombreuses entreprises en Espagne | Industrie

Pour beaucoup, la pandémie a été un fardeau économique, mais pour d’autres, elle a été une opportunité.

La startup espagnole Flux de paie Elle est née pendant le confinement, à une époque où les entreprises commençaient à se numériser massivement.

Nous vivons aujourd’hui dans un monde où l’immédiat prévaut. Nous pouvons louer un bureau à la journée ou une voiture à la minute. Nous pouvons nous inscrire ou nous supprimer d’une plate-forme de streaming de type Netflix quand nous le voulons, ou acheter 24 heures sur 24. Mais le salaire est perçu une fois par mois.

Flux de paie offre aux entreprises une nouvelle manière de faire bénéficier leurs salariés : elle permet percevoir le salaire sur demande. A tout moment, le salarié peut demander percevoir votre salaire gagné jusque-là, et recevez-le instantanément sur votre compte courant.

Il est l’employé lui-même celui qui devient votre gestionnaire de salaire. Avec une application sur votre mobile, vous pouvez voir combien vous avez gagné jusqu’à ce jour, et vous pouvez le récupérer instantanément, ou le régler pour qu’il soit facturé quotidiennement ou hebdomadairement.

est collecte en temps réel, ou alors charge sur demande, Comment appelles-tu cela Flux de paie, n’a aucun coût ni intérêt pour le salarié, qui peut faire gagner son salaire jusqu’à présent instantanément sur son compte, quand il le souhaite.

De plus, l’application Payflow comprend une section avec des conseils financiers pour gérer votre argent, et un tirelire virtuelle pour apprendre à économiser.

Flux de paie a été créé en 2020 par Avinash Sukhwani et Benoit Menardo, deux étudiants du Massachusetts Institute of Technology (MIT), et en à peine un an ils ont déjà plus de 100 entreprises clientesCertains avec des milliers d’employés, comme Covirán, qui permettent déjà à leurs employés de percevoir leur salaire à la demande.

Ce que fait Payflow, c’est intégrer ce système au logiciel de paie des entreprises. Il est compatible avec les logiciels les plus importants, tels que SAP, Sage ou A3. L’entreprise n’a pas à modifier son mode de paiement et sait à tout moment ce qu’un salarié a déjà perçu et ce qu’il lui reste à percevoir dans le mois.

Notre collègue Adrián Francisco Varela, de Business Insider, a interviewé Borja Vázquez, PDG de Scalpers, l’une des entreprises qui utilise déjà Payflow.

Il assure que « nous avons remarqué des changements de productivité et de motivation, qui, selon nous, sont principalement dus à la réduction du stress financier lié au fait d’avoir un service comme Payflow ».

En pouvant avoir leur salaire quand ils veulent les employés sont plus motivés et ont moins de stress, car ils peuvent faire face à des dépenses imprévues comme la réparation automobile, ou mieux gérées, s’ils parviennent à joindre les deux bouts. Et permet dépend pas tellement des prêts bancaires et des cartes de crédit.

Payflow s’est fixé comme objectif d’atteindre 50 000 employés avec des salaires à la demande d’ici la fin de l’année.