Voici comment fonctionne réellement le nouveau Qualcomm Snapdragon 8

Qualcomm a annoncé sa dernière et meilleure plate-forme pour smartphone sous la forme du nouveau Qualcomm Snapdragon 8. La plate-forme apporte un tout nouveau schéma de nommage, une série de mises à jour dans le département des appareils photo, et plus encore. C’est la puce qui devrait figurer dans les prochains smartphones Galaxy et OnePlus, ainsi que le tout nouveau Xiaomi 12.

Mais à quel point la nouvelle puce fonctionne-t-elle réellement ? De nos jours, les plates-formes de smartphones ne mettent pas autant l’accent sur les performances brutes que sur la capacité de gérer différentes tâches de manière efficace et rapide. Ils ont différents composants optimisés pour gérer des tâches spécifiques. Mais cela ne signifie pas que les performances de base ne sont pas importantes. Après tout, à mesure que les systèmes d’exploitation et les applications des smartphones évoluent et deviennent plus complexes, les smartphones doivent tenir le coup.

Qualcomm m’a emmené à son Snapdragon Summit annuel pour vérifier son appareil de référence Snapdragon 8, pour voir à quel point il se comporte bien par rapport à ses propres puces de génération précédente et au reste de la concurrence.

Scores de référence

Lors de nos tests sur l’appareil de référence Snapdragon 8, nous avons obtenu un score moyen monocœur GeekBench 5 de 1231 et un score moyen multicœur de 3784. Cette moyenne a été observée sur trois tests.

Ces scores sont bons et représentent une légère amélioration par rapport au Snapdragon 888 de la génération précédente. Les scores dépassent légèrement ceux du Samsung Galaxy S21 et du OnePlus 9. Cependant, les améliorations sont peut-être un peu moins impressionnantes que certains auraient pu l’espérer. Ces scores ne battent toujours pas l’iPhone 13 équipé de l’A15 Bionic. En fait, ils ne battent même pas l’iPhone 12 de l’année dernière. Voici une comparaison rapide des scores.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Un grain de sel

Il est important de prendre ces chiffres avec un sérieux grain de sel. Les appareils avec lesquels nous comparons l’appareil de référence ont des quantités variables de RAM, des quantités variables d’optimisation, etc.

Il y a une autre raison pour laquelle les références deviennent moins importantes : le fait que les puces téléphoniques deviennent plus polyvalentes et utilisent davantage l’intelligence artificielle. Cela signifie que les performances de base du processeur et du processeur graphique ne sont pas aussi importantes, car différentes tâches sur un téléphone sont gérées différemment au niveau matériel. Les performances du processeur et du processeur graphique ne sont pas sans importance, mais les scores de référence ne disent tout simplement pas vraiment toute l’histoire.

Il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles le Snapdragon 8 est une mise à niveau par rapport à la dernière génération de Snapdragon 888. La nouvelle plate-forme offre le nouveau Spectra ISP de Qualcomm, qui prend en charge trois caméras simultanées, ainsi qu’une autre caméra toujours allumée pour des choses comme la reconnaissance faciale. Non seulement cela, mais le chipset offre également la possibilité de capturer des vidéos 8K en HDR. Et c’est la première plate-forme à prendre en charge la technologie Snapdragon Sound de Qualcomm. Consultez cet article pour en savoir plus sur le Snapdragon 8.

Les premiers appareils alimentés par Snapdragon 8 devraient être lancés dans les prochaines semaines, bien que nous ne sachions pas encore si l’un d’entre eux arrivera aux États-Unis. Xiaomi, Motorola et d’autres sont tous prêts à lancer des appareils avec le nouveau mobile. plate-forme dans un futur proche.