Voici comment fonctionne Siri hors ligne sur iPhone sous iOS 15

L’une des nouvelles fonctionnalités subtiles mais précieuses d’iOS 15 est que Siri fonctionne même hors ligne pour certaines commandes. Cela signifie des performances plus rapides, mais les demandes hors ligne ne fonctionneront pas pour tout. Regardons ce qui fonctionne et ne fonctionne pas avec Siri hors ligne dans iOS 15.

Apple a annoncé la nouvelle fonctionnalité Siri hors ligne lors de sa keynote WWDC et a mis en évidence certains cas d’utilisation. Étant donné que Siri peut fonctionner sans avoir à communiquer avec un serveur, les commandes Siri hors ligne sont plus rapides et plus réactives.

Apple a également souligné que l’audio enregistré par Siri ne laissera pas votre iPhone avec une nouvelle disposition de confidentialité et le lancement prochain du traitement sur l’appareil qui sera la valeur par défaut.

iOS 15 introduit encore plus de contrôles de confidentialité pour aider à protéger les informations des utilisateurs. Avec la reconnaissance vocale sur l’appareil, l’audio des requêtes Siri est désormais entièrement traité sur l’iPhone par défaut, et les performances s’améliorent considérablement.

Quant à ce qui est fonctionnel avec le Siri hors ligne, voici à quoi s’attendre.

Qu’est-ce qui fonctionne avec Siri hors ligne dans iOS 15 ?

Vous n’avez pas besoin d’activer Siri hors ligne dans iOS 15 ; il est activé par défaut et fonctionne avec des commandes telles que :

Ouverture d’applications Contrôle des paramètres système comme le mode sombre/clair, le volume, les fonctions d’accessibilité, le mode avion, le mode faible consommation, etc. Réglage et modification des minuteries et des alarmes Lecture de la chanson suivante ou précédente dans l’application Musique

Qu’est-ce qui ne marche pas ?

Lorsque vous êtes hors ligne et que vous demandez une demande que Siri ne peut pas répondre, vous verrez « Je peux vous aider lorsque vous êtes connecté à Internet » en bas de votre écran. Ceux-ci incluent :

Toutes les demandes qui font appel à des informations mises à jour en permanence telles que la météo, HomeKit, les rappels, le calendrier, etc.

J’espérais que la lecture de contenu téléchargé fonctionnerait avec les demandes Siri hors ligne, mais elles ne le sont pas depuis la première version bêta. Espérons que cela changera dans les futures versions bêta avant le lancement officiel d’iOS 15.

