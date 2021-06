Voici comment fonctionnent les abonnements et les chaînes Apple Podcasts

Les abonnements Apple Podcasts et les chaînes ont été officiellement lancés cette semaine, offrant aux créateurs et aux auditeurs plus de flexibilité. Bien que les deux nouvelles fonctionnalités puissent fonctionner ensemble, elles peuvent également fonctionner séparément. Suivez-nous pour voir comment ils fonctionnent dans iOS 14.6 et versions ultérieures.

Les abonnements et les chaînes sont disponibles pour les créateurs d’Apple Podcasts, petits et grands. Le premier offre la possibilité d’offrir une expérience sans publicité ainsi que des avantages pour les auditeurs, tels qu’un contenu exclusif et un accès anticipé, tout en créant des revenus directs pour les émissions.

Et la nouvelle fonctionnalité de chaînes signifie que les créateurs et les réseaux peuvent collecter plusieurs podcasts en un seul endroit pour permettre aux auditeurs de découvrir et de revenir plus facilement à leur contenu. Au lancement, Apple affirme que les abonnements et les chaînes de podcasts sont disponibles dans plus de 170 pays.

Comment fonctionnent les abonnements et les chaînes Apple Podcasts

Découvrir les chaînes et les abonnements

Exécutant au moins iOS 14.6 sur iPhone, ouvrez l’application Podcasts Vous pouvez trouver les chaînes et les abonnements en vedette dans le Écoute maintenant et Parcourir les onglets

Dans l’onglet Écouter maintenant, faites glisser vers le bas et recherchez Chaînes à essayer

Dans l’onglet Parcourir, balayez vers le bas et regardez sous Chaînes en vedette

Vous pouvez voir si votre créateur ou réseau préféré a créé une chaîne ou un abonnement en utilisant l’onglet de recherche Sous les premiers résultats « Émissions », vous verrez une nouvelle section « Chaînes » Lorsque vous ouvrez un podcast, recherchez le S’abonner ou alors Essayer gratuitement option près du haut (illustré ci-dessus)

Comment fonctionnent les abonnements et les chaînes Apple Podcasts

Les abonnements peuvent être des chaînes (plusieurs émissions) ou peuvent être pour des podcasts individuels, comme notre émission Happy Hour . Si vous vous inscrivez pour au moins deux abonnements à une chaîne, ils apparaissent dans votre onglet Écouter maintenant dans un nouveau Section Mes chaînes

Pour l’instant, il n’y a pas d’option pour ajouter des chaînes Podcasts gratuites à votre bibliothèque (vous aurez toujours besoin d’ajouter des émissions individuelles), mais elles permettent de tout découvrir d’un créateur en un seul endroit. mois Recherchez les détails des prix et si une chaîne ou un podcast propose un essai gratuit à côté du bouton S’abonner ou Essayer gratuitement

Voici à quoi ressemble l’abonnement à une chaîne :

Après vous être abonné avec succès à une chaîne, vous verrez un Édition Abonné étiquette lors de la visualisation Vous pouvez vous diriger vers l’application Paramètres de votre iPhone> votre nom> Abonnements pour afficher et annuler les abonnements aux podcasts (assurez-vous simplement d’annuler au moins un jour avant la facturation) Si vous vous abonnez à un essai, vous pouvez utiliser le tout même si vous annulez avant la fin de la période de test

Lire plus de tutoriels . :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :