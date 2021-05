Voici comment fonctionnent les batteries interchangeables des voitures électriques: 100% de charge en 2,5 minutes (VIDEO) | Moteur

Le constructeur chinois NIO a dévoilé sa plateforme de batterie de voiture interchangeable Power Swap Station 2.0. Vous obtenez une charge à 100% en un temps record – seulement 2,5 minutes.

L’un des plus gros handicaps des voitures électriques, ils sont temps de recharge. De nos jours, c’est plus un mythe qu’une réalité, car les voitures électriques modernes peuvent recharger la plupart de la batterie dès que vous prenez un café et que vous vous dégourdissez les jambes. Mais c’est vrai que c’est un problème qui inquiète les conducteurs.

Comme pour les téléphones portables, en raison de la conception et des limitations matérielles, les batteries nécessitent un certain temps de recharge. La solution à l’attente peut donc venir avec une philosophie différente: au lieu de recharger la batterie … l’échanger contre une autre.

NIO est un constructeur chinois de voitures électriques qui a introduit Power Swap Station 2.0, une plateforme de batteries interchangeables déjà en fonctionnement, et un chiffre spectaculaire: 100% d’autonomie de la batterie en seulement 2,5 minutes. Vous pouvez voir comment cela fonctionne dans cette vidéo:

Vous n’avez même pas le temps de prendre un café …

NIO fabrique des voitures électriques depuis 2014. En seulement 8 ans, elle dispose déjà d’un réseau spectaculaire: 135 stations d’échange de batteries dans 59 villes chinoises.

Nous ne parlons pas de technologie expérimentale. En 2 ans, NIO a réalisé 500 000 échanges de batteries.

L’un de ses avantages est que le fabricant de voitures et de batteries interchangeables est le même. NIO conçoit la voiture, par exemple la NIO ES6, pour qu’elle corresponde exactement à la technologie de ces types de batteries. Grâce à cela, il a réussi à développer Power Swap Station 2.0, qui est déjà en service dans certaines stations en Chine depuis avril dernier.

Comme on le voit dans la vidéo, le véhicule arrive à la gare d’échange, et appuyez simplement sur un bouton de sorte que les parkings uniquement sur la plate-forme. Le plancher est alors ouvert et un robot desserre les vis de la batterie, située sous le véhicule, et la retire.

Une analyse automatique détermine si la batterie est en bon état. Si tel est le cas, il est rechargé pour un autre client. Sinon, il est retiré pour réparation.

Une batterie chargée à 100% est insérée dans la voiture. L’ensemble du processus est automatique et ne prend que 2,5 minutes. Le conducteur n’a à aucun moment besoin de sortir du véhicule.

C’est une technologie qui apporte de nombreux avantages au conducteur: enfin, Recharger une voiture électrique coûte déjà le même temps que mettre de l’essence. NIO propose ce service d’échange de batteries à tous ses clients à vie et gratuitement.

Il présente également certains inconvénients, tels que la nécessité d’utiliser vos propres stations, ce qui peut provoquer des files d’attente si le service réussit, comme en fait cela se produit déjà.

Verrons-nous cette technologie de batterie interchangeable en Europe?