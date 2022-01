Voici comment fonctionnent les caméras du OnePlus 10 Pro | La technologie

OnePlus 10 Pro sera bientôt une réalité et le fabricant se vante déjà des caméras qu’il a implémentées qui permettent des images jusqu’à 150º.

OnePlus 10 Pro arrivera sur le marché chinois le mardi 11 janvier prochain. Depuis des jours, nous connaissons la plupart des caractéristiques de ce mobile haut de gamme qui fera beaucoup parler en 2022 grâce au processeur Snapdragon 8 Gen 1, l’écran AMOLED avec LTPO et des caméras qui dépassent les attentes.

La technologie des caméras que ce mobile ajoute montre un pas en avant par rapport à celle du OnePlus 9 Pro que nous avons analysé en mars de l’année dernière et qui semblait déjà en général satisfaisante dans sa première approche avec Hasselblad.

Concernant ce modèle, OnePlus annonce qu’« ils incluent le Solution OnePlus Billion Color de 2e génération et mode Hasselblad Pro avec RAW +. De plus, le système de caméra du OnePlus 10 Pro est également livré avec un tout nouveau mode Film et une caméra ultra-large à 150 °. «

Passons par parties. OnePlus Billion Color Solution est le pari à offrir un affichage couleur plus naturel lors de la prise de vue en couleur 10 bits sur les trois caméras arrière : principale, téléobjectif et ultra grand angle.

Vous obtenez un Augmentation de 25 % de la couverture de la gamme de couleurs DCI-P3, un bond important par rapport au précédent mobile de la série. Un exemple peut être trouvé dans cette image OnePlus.

Quant au mode Hasselblad Pro de deuxième génération qui affecte également les trois caméras, il est maintenant prendra en charge un nouveau format RAW activé appelé RAW + qui permet la capture de photos RAW 12 bits avec Hasselblad Natural Color Solution.

Selon le fabricant, cela sert à obtenir « des photos de la plus haute qualité avec un plage dynamique accrue, réduction du bruit beaucoup plus ».

Si vous achetez habituellement un téléphone portable pour son appareil photo, nous avons compilé les smartphones de l’année dernière qui prennent les meilleures photos. Aucun d’entre eux ne vous laissera tomber.

De plus, un plus qui sera bien perçu même par les plus amateurs de photographie est le caméra ultra grand angle avec un champ de vision de 150º. C’est jusqu’à quatre fois la largeur des caméras grand angle traditionnelles.

De plus, une correction de Distorsion AI et nouveau mode fisheye.

Enfin, il est également annoncé que le mode Film de cet appareil offre des options de configuration plus importantes (réglage ISO, vitesse d’obturation avant et pendant la capture) et permet l’enregistrement au format LOG sans profil d’image prédéfini.

Tout ce que nous apprenons sur le OnePlus 10 Pro semble intéressant pour le moment. Nous serons attentifs à informer lorsque tous les avantages sont pleinement connus, ainsi que sa date de lancement en Espagne et le prix officiel.