Voici comment fonctionnent les récompenses Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass permet aux joueurs de profiter d’une vaste bibliothèque de jeux sur Xbox One et Xbox Series X|S pour un prix d’abonnement mensuel, y compris les versions à venir comme Halo Infinite. Bien que l’accès à une tonne de jeux à bas prix soit déjà une bonne affaire, Xbox Game Pass vous permet également de gagner des points de récompense, qui peuvent être utilisés pour des achats numériques ou des concours. Ces points proviennent des quêtes Xbox Game Pass, qui font partie du système Microsoft Rewards. Fondamentalement, vous pouvez gagner de l’argent à dépenser sur des jeux ou des contenus téléchargeables simplement en jouant aux titres Game Pass.

Comment fonctionnent les récompenses Microsoft

La page principale de l’application Microsoft Rewards sur Xbox

Microsoft Rewards est un système qui attribue des points aux personnes pour l’utilisation de différents services Microsoft. Les récompenses sont liées au compte Microsoft/Xbox d’une personne et sont attribuées pour différentes tâches. Ils varient selon la plate-forme. Du côté PC/mobile, par exemple, les points sont attribués pour l’utilisation de Bing comme moteur de recherche.

Pour les utilisateurs de Xbox, des points sont attribués pour de nombreuses actions différentes, dont certaines doivent être réclamées et d’autres qui sont attribuées automatiquement. Tous les achats de jeux numériques sur Xbox et le Windows Store donnent automatiquement des points aux utilisateurs. Des offres spéciales sont également disponibles dans l’application Microsoft Rewards sur Xbox, ainsi que des quêtes Xbox Game Pass.

Comment gagner des points

Quêtes Xbox Game Pass

Pour les quêtes Xbox Game Pass, elles se trouvent dans la section Xbox Game Pass de la console Xbox, sous la section jeux de votre page de profil ou sur l’application mobile Xbox Game Pass. Vous y trouverez des sections pour les quêtes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles qui attribuent des points Microsoft Reward. La plupart des quêtes tournent autour de la lecture de jeux Game Pass et de l’obtention de succès dans les jeux Game Pass, et cela inclut les jeux que vous possédez et qui se trouvent également sur Game Pass. L’une des quêtes quotidiennes statiques consiste à lancer n’importe quel jeu Game Pass, qui attribue cinq points. Certaines des quêtes mensuelles sont basées sur l’accomplissement d’un certain nombre de quêtes quotidiennes et hebdomadaires au cours du mois.

Il existe également des quêtes pour effectuer des tâches spécifiques dans les jeux disponibles sur Xbox Game Pass. Certains exemples sont l’obtention de cinq objets dans Resident Evil 7: Biohazard ou la mort de deux ennemis dans We Happy Few, les deux quêtes attribuant 75 points. Ces quêtes devront être rendues une fois terminées, et cela peut être fait dans le menu de récompense Xbox Game Pass ou en ouvrant la notification système qui apparaît chaque fois qu’une quête est terminée. Les quêtes n’ont pas besoin d’être activées avant de les terminer.

Les utilisateurs de Xbox gagnent également 20 points de récompense pour chaque dollar dépensé en jeux numériques. Des offres supplémentaires sont également disponibles dans l’application Microsoft Rewards sur Xbox. Certaines de ces offres attribuent des points bonus pour l’obtention de succès dans les nouvelles versions. De plus, il existe des offres de bonus pour l’achat de nouveaux jeux, qui peuvent donner jusqu’à 6 000 points de récompense supplémentaires. Contrairement aux quêtes Xbox Game Pass, ces offres doivent être activées pour les terminer.

Comment échanger des points

La page d’échange de récompenses Microsoft

L’application Microsoft Rewards est également l’endroit où vous pouvez échanger les points que vous avez gagnés. Il existe trois catégories d’objets à échanger : acheter, jouer pour gagner et faire un don. Dans la catégorie boutique, vous pouvez échanger des points contre des cartes-cadeaux Xbox, des abonnements Xbox Live Gold et même des abonnements Game Pass Ultimate. Vous pouvez également obtenir des cartes-cadeaux numériques dans un certain nombre d’endroits, comme Uber Eats, Starbucks et Taco Bell. Il existe également la possibilité de définir un échange automatique contre une carte-cadeau Xbox, qui dépensera automatiquement vos points au début de chaque mois – si vous en avez assez – sur une carte-cadeau Xbox avec une légère remise.

La catégorie jouer pour gagner propose une variété de tirages au sort auxquels vous pouvez dépenser des points pour participer. Les prix vont des consoles Xbox Series X personnalisées à 1 000 $ en cartes-cadeaux Microsoft si vous gagnez. Dans la section faire un don, vous pouvez utiliser vos points de récompense pour faire un don à diverses organisations caritatives, telles que le World Wildlife Fund, Girls Who Code et la Fondation AbleGamers.