Voici comment «Free Guy» a réussi ces camées Marvel et Star Wars

Free Guy de Ryan Reynolds a été lancé en salles vendredi, rapportant près de 30 millions de dollars au box-office américain. C’est un excellent chiffre pour le film sorti pendant la pandémie. Les critiques disent que Free Guy est l’une des meilleures surprises de l’année et certainement l’un des films les plus drôles de l’été. Ce n’est pas tout à fait surprenant, compte tenu de la prémisse. Guy (Reynolds) est un PNJ (personnage non joueur) dans un univers de jeu qui réalise soudain ce qu’il est. Si cela ne suffit pas à vous donner envie de regarder Free Guy la première fois que vous en avez l’occasion, sachez que le film propose quelques camées spectaculaires. En plus de cela, Free Guy propose des croisements Marvel et Star Wars qu’aucun autre film de jeu ne pourrait espérer offrir. Remarquez, quelques gros spoilers Suivre ci-dessous.

Meilleure offre du jour Echo Dot d’Amazon s’envole des étagères à seulement 35 $! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : Au lieu de 50 $, maintenant 34,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Free Guy était à l’origine une production de la 20th Century Fox. Guy vit dans un univers de jeu vidéo en monde ouvert qui héberge un jeu de tir similaire à Fortnite. Et les joueurs voient beaucoup de contenu croisé fou dans Fortnite, y compris des liens avec des films, des émissions et même des concerts.

Mais ensuite, Disney a acheté Fox et la plupart de ses propriétés. Cette décision a permis à la société de reprendre les droits de chaque héros Marvel qui appartenait auparavant à Fox. Cela inclut Deadpool, les X-Men et les Fantastic Four. Cela a également tout changé pour Free Guy.

Comment Free Guy a livré des surprises Marvel et Star Wars

Le réalisateur de Free Guy, Shawn Levy, a expliqué les surprises de Marvel et Star Wars dans une interview avec The Hollywood Reporter.

“La fusion nous a permis d’ouvrir nos esprits”, a déclaré Levy. «Nous nous sommes dit:« OK, la bataille royale du troisième acte, Guy s’est considérablement amélioré. Ainsi, il connaît les règles de son monde de jeu et il a accès à toutes les armes et objets dont il pourrait rêver. Il s’est avéré que nos nouveaux propriétaires de Disney possèdent certaines des armes les plus emblématiques jamais fabriquées par des humains. »

Levy a ajouté que « nous avons littéralement écrit une lettre : « Chers Monsieur et Madame, nous donneriez-vous le privilège d’utiliser ceci ou ceci ou cela ? Alors Disney a répondu et a dit : « Oui. » La fusion nous a donné l’opportunité d’exploiter littéralement 40 milliards de dollars de propriété intellectuelle en 17 secondes environ, et je ne peux pas imaginer que Disney aurait dit oui s’il n’était pas propriétaire du studio qui réalisait le film.

Le contenu réel de Marvel et Star Wars

Si vous avez déjà vu le film, alors vous connaissez ces surprises Marvel et Star Wars. Guy brandit le bouclier de Captain America dans la bataille finale. Et il obtient le poing de Hulk tout en combattant une version améliorée de lui-même nommée Dude. Il utilise également un sabre laser en combattant Dude.

Ce qui est plus fou, c’est que Reynolds et Levy sont allés au-delà de la blague initiale. Chris Evans apparaît en fait dans le film en se jouant lui-même et en réagissant de manière hilarante à l’obtention du bouclier de Captain America par Guy.

Enfin, Free Guy propose quelques camées vocaux passionnants que vous ne reconnaîtrez peut-être pas immédiatement: Tina Fey, Hugh Jackman, Dwayne Johnson et John Krasinski sont tous de la partie. Mais vous ne devriez avoir aucun problème à repérer les camées Channing Tatum et Alex Trebek.

Meilleure offre du jour Une remise folle de 70 $ réduit les AirPods 2 avec chargement sans fil au meilleur prix d’Amazon de 2021! Prix ​​catalogue : 199,00 $ Prix : Au lieu de 199 $, maintenant 128,99 $ Vous économisez : 49,01 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission