Voici comment garder le cœur en bonne santé pendant les vacances de Noël et d’hiver

Planifiez un dîner spécial avec des amis, gardez votre déjeuner plus léger.

Par Arooshi Garg,

Les festivals et les aliments ont une relation particulière. Surtout en Inde où chaque festival est marqué par une spécialité culinaire traditionnelle que nous attendons avec impatience chaque année. Ce Noël rendra difficile la santé cardiaque entre les échanges de biscuits et les réunions de famille. Cependant, nous pouvons sûrement être plus attentifs, ce qui éviterait les problèmes de santé, le stress et la culpabilité plus tard.

Les friandises de Noël ont en effet tendance à être riches en sucre, en sel et en huile. Tous ces ingrédients sont dangereux pour une bonne santé cardiaque. Alors, cette fois, traitez intelligemment la zone alimentaire en suivant les conseils ci-dessous :

Optez pour des portions plus petites– Cela peut vous aider à éviter de trop manger de tout aliment et à réduire un nombre substantiel de calories supplémentaires. Ne vous limitez pas aux aliments diététiques, mangez – mais avec modération. Ne mangez pas tout ce qui vient à votre rencontre. Choisissez vos aliments préférés lors d’une fête et tenez-vous-en à des portions limitées.

N’abusez pas de l’alcool– Boire de l’alcool à jeun peut créer de nombreux problèmes de santé. Fixez-vous des limites et respectez-les. Évitez les collations frites avec des boissons. Optez pour des versions plus saines comme la sangria pour une meilleure santé cardiaque.

Mangez en pleine conscience-Planifiez un dîner spécial avec des amis, gardez votre déjeuner plus léger. Choisissez des aliments grillés, cuits au four ou sautés. Plutôt que d’opter pour des collations riches en féculents et huileuses comme les frites riches en graisses trans liées au dépôt de plaque, optez pour des collations riches en fibres comme le hara-bhara kebab, le chaap au soja grillé ou le paneer tikka. Faire ces petits changements conscients dans vos habitudes alimentaires peut éviter les problèmes de santé cardiaque.

Choisissez des aliments à faible teneur en sel et en sucre- Évitez trop de produits de boulangerie comme les biscuits, les biscuits, les craquelins. Tous ces éléments sont des sources cachées d’excès de sucres et de sels qui peuvent entraîner une hypertension artérielle et des problèmes cardiaques. Optez pour du namkeen maison à base de flocons de riz ou de riz soufflé. Choisissez des bonbons à base de sucres naturels comme les dattes ou le jaggery.

oméga 3-Les acides gras oméga-3 réduisent le mauvais cholestérol et augmentent les taux de lipoprotéines de haute densité (c’est-à-dire le bon cholestérol). Choisir des noix, des graines de lin, des baies, du poisson grillé ou une trempette au guacamole comme collation peut être un mélange parfait d’ingrédients nécessaires pour garder les calories malsaines hors de votre assiette.

Restez hydraté- La déshydratation peut stresser votre cœur. Engagez-vous à boire 8 à 10 verres d’eau. Optez pour du thé vert, des tisanes, des jus de légumes frais ou de l’eau aromatisée à base de quartiers de citron, de feuilles de tulsi ou de feuilles de menthe pendant la nuit dans une cruche d’eau.

Réduire le thé/café/boissons froides- Le thé et le café ajoutent un nombre considérable de calories cachées et un excès de caféine tout au long de la journée. Réduire consciencieusement votre tasse de thé habituelle pendant la saison des fêtes peut vous aider à savourer vos plats régionaux préférés avec modération. Un excès de thé/café peut provoquer une déshydratation, de l’anxiété ou des troubles du sommeil.

Détox une fois par semaine- Bien que ce ne soit pas une excuse pour manger malsain tout au long de la semaine. Manger des repas crus une fois par semaine peut aider à un meilleur métabolisme et à donner du repos au système digestif. Optez pour des fruits frais de saison, des légumes, des soupes, des smoothies pour détoxifier et rajeunir vos organes internes. Les légumes rouges, jaunes et oranges tels que les carottes, les patates douces, les poivrons rouges, les tomates, les citrouilles regorgent de caroténoïdes, de polyphénols, de fibres et de vitamines qui préservent votre santé cardiaque.

Mangez quelque chose avant de sortir- Grignoter un bol de flocons d’avoine, mélanger des germes ou du yaourt maison avec des noix, les graines peuvent vous aider à éviter de vous gaver de nourriture dès que vous atteignez une fête et vous aideront à manger en pleine conscience et non par faim.

Exercer- Même si vous ne pouvez pas aller à la salle de sport, assurez-vous au moins d’aller vous promener. Une marche rapide de 30 minutes peut vous aider à faire une bonne activité cardiovasculaire pour réduire le taux de cholestérol, la pression artérielle et améliorer les niveaux d’énergie, en plus de lutter contre la prise de poids pour améliorer la santé cardiaque globale. Si vous n’arrivez toujours pas à trouver le temps de faire de l’exercice, prenez l’habitude de marcher 10 minutes après chaque repas. Trouver de petites poches de temps pour la forme cardiovasculaire sous forme de marche peut vraiment être utile.

(L’auteur est Lifestyle Expert Coach chez GOQii. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de le Financial Express en ligne.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.