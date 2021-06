Voici comment Google pourrait apporter en toute sécurité des extensions à Chrome pour Android

Presque tout le monde utilise Google Chrome pour son navigateur Web. Oui, je connais beaucoup de gens qui ne le font pas, et j’ai moi-même utilisé différents navigateurs de temps en temps, mais le fait est toujours d’actualité : Chrome est le premier navigateur au monde sur ordinateur et mobile, ce qui en fait le meilleur navigateur Web Android .

le le plus grand la raison en est qu’il est installé par défaut. Si vous décidez d’acheter le meilleur téléphone Android, vous le configurez et voyez une icône Chrome à l’avant et au centre. Vous savez tout de suite que la petite boule multicolore sert à naviguer sur le web. Mais Chrome est également un navigateur Web décent à part entière et dispose d’un bon ensemble de fonctionnalités et de certains des meilleurs experts du secteur pour sécuriser les données que vous stockez dans l’application. (N’oubliez pas qu’il y a une différence entre la sécurité et la confidentialité, alors ne m’écrivez pas !)

Beaucoup de gens, moi y compris, ont un gros reproche à faire quand il s’agit de Chrome pour Android : le manque de prise en charge des extensions Android Chrome. Il existe de nombreux autres navigateurs, même ceux construits à partir du code source de Chromium, qui prennent en charge les extensions, alors pourquoi pas Chrome ? Google n’est d’aucune aide car si vous demandez, vous obtenez la même réponse que l’équipe Chrome a placée dans la FAQ des développeurs :

Les applications et extensions Chrome ne sont actuellement pas prises en charge sur Chrome pour Android. Nous n’avons pas l’intention d’annoncer pour le moment.

Ce n’est pas très utile. Nous savons qu’ils ne sont pas pris en charge, mais nous aimerions peut-être savoir pourquoi ils ne sont pas pris en charge.

Il y a deux camps quand il s’agit de pourquoi. Le premier est que Google craint qu’uBlock Origin ne tue son modèle économique. La seconde concerne les autorisations d’Android, et les règles d’accès aux fichiers rendent impossible l’inclusion d’extensions. Je suis dans un troisième camp et pense que les deux sont des réponses incorrectes.

Le blocage des publicités dans le navigateur peut nuire au site Web que vous visitez, mais a un effet minime sur les résultats de Google.

Le logiciel de blocage des publicités dans Chrome ne nuit pas à Google sur mobile. Cela peut rendre la vie difficile aux sites Web individuels qui dépendent des revenus publicitaires pour rester à flot. Mais Android est un écosystème basé sur les applications. Google peut collecter plus qu’assez de données sur vous et vos habitudes à travers toutes les applications que vous utilisez, donc manquer un peu de données supplémentaires via Chrome ne va pas vraiment nuire aux activités de Google.

Les règles d’autorisation et d’accès aux fichiers d’Android sont un peu compliquées, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de moyen sûr d’inclure la prise en charge des extensions de navigateur. Cela signifie seulement qu’il y a deux façons de le faire – la bonne et la mauvaise façon. La plupart des navigateurs Web qui incluent des extensions le font probablement dans le mauvais sens. Je dis probablement parce qu’il n’y a pas beaucoup de documentation sur les API privées que les extensions pourraient utiliser ou comment le modèle d’autorisation d’extension s’intègre dans les autorisations globales d’Android. Cependant, une entreprise fait les choses correctement et prend le temps de tout documenter complètement : Mozilla.

Firefox pour Android n’est pas le meilleur navigateur. Je déteste dire ça autant que beaucoup d’entre vous détestent l’entendre, mais c’est vrai. Firefox utilise son propre moteur de rendu, donc les choses peuvent devenir un peu bancales, l’application peut être lente et les paramètres sont tout aussi confus que ceux de Chrome. Mais Firefox intègre des extensions de manière sûre et réfléchie.

Les extensions de navigateur ne peuvent rien faire que le navigateur lui-même n’est pas autorisé à faire.

Une extension de navigateur ne peut pas agir sur le système d’exploitation d’une manière que le navigateur lui-même ne peut pas faire. C’est le modèle d’autorisation Android en jeu. Si vous refusez à Firefox l’accès à vos fichiers et dossiers, une extension conçue pour rechercher et enregistrer des mèmes ne fonctionnera pas car elle ne peut accéder à rien d’autre qu’aux dossiers de données privés de Firefox, qu’aucune autre application ne peut lire. Ce serait comme mettre quelque chose dans une boîte verrouillée puis jeter la clé dans l’océan.

Cependant, un navigateur demande un assez large éventail d’autorisations, au moins une qui n’est pas préinstallée. Il dispose de droits d’administrateur complets (en vous regardant, navigateur Internet Samsung), donc théoriquement, une extension qui reste dans ces limites peut fonctionner comme annoncé.

Ce n’est pas toujours le cas. De nombreuses extensions Firefox ne fonctionneront tout simplement pas sur la version Android, et le journal de débogage indiquera au développeur qu’il utilise une “API INCOMPATIBLE ANDROID” lorsqu’il essaie de s’exécuter et échoue. Si vous êtes un développeur et que vous êtes curieux de savoir quelles API internes de Firefox fonctionnent sur Android et lesquelles ne fonctionnent pas, voici la documentation que vous souhaitez lire en premier.

Le terrier du lapin a été ouvert, cependant, car de nombreuses extensions ne fonctionnent que dans l’espace du navigateur (comme un bloqueur de publicités, ce que tout le monde veut vraiment), donc le modèle d’autorisation Android n’entre pas en jeu. Au lieu de cela, ces extensions utilisent les API privées du navigateur – des règles et des instructions que le navigateur, et uniquement le navigateur, doivent garder la maison en ordre. C’est là que Mozilla et Firefox se démarquent.

Mozilla a son propre programme d’extensions recommandées qui présente les extensions qui, selon lui, méritent votre attention. Une partie des exigences pour être dans ce programme est que votre extension n’essaye pas de faire quelque chose de louche et fonctionne exactement comme annoncé. Il est facile de voir le code source d’une extension de navigateur, il est donc tout aussi facile de rechercher une intention malveillante.

Toutes les extensions de ce programme ne fonctionneront pas avec Firefox pour Android, car toutes les API Firefox ne sont pas incluses dans Firefox pour Android. Chrome fonctionne de la même manière : la base de code pour Chrome sur un Mac, un PC Windows ou un smartphone est la même. Mais selon ce pour quoi vous le construisez, le produit final est légèrement différent.

Mozilla a une liste organisée d’extensions parmi lesquelles les utilisateurs mobiles peuvent choisir.

Ce que fait Mozilla, c’est permettre aux utilisateurs d’installer des extensions compatibles qui font partie de sa liste recommandée. Il sait que ces extensions fonctionnent comme annoncé et sont dignes de confiance. Peut-être que d’autres navigateurs ont une manière similaire de contrôler les extensions, mais Mozilla permet de trouver très facilement la documentation sur le fonctionnement de tout cela. Je ne dis pas que Brave est mauvais ou que Yandex est mauvais ; Je dis que Firefox me donne les informations pour savoir comment tout cela fonctionne.

Il n’y a aucune raison pour que Chrome pour Android ne fonctionne pas de la même manière. En fait, cela devrait fonctionner de la même manière – si Google se soucie vraiment de la sécurité du navigateur, donner aux utilisateurs de Chrome l’accès à des extensions sécurisées les empêcherait d’utiliser des produits qui pourraient ne pas être aussi sécurisés que Chrome. C’est possible, et nous pouvons littéralement voir un excellent moyen de le faire à partir de Mozilla.

Au lieu de cela, Google fait tout son possible pour s’assurer que les extensions ne peuvent pas fonctionner sur les appareils mobiles. C’est juste dans le makefile si vous construisez Chromium pour mobile :

declare_args() enable_extensions = !is_android && !is_ios && !is_fuchsia

Cela signifie activer les extensions à moins que la cible ne soit Android, iOS ou Fuchsia – donc pas d’extensions dans Chrome pour le prochain système d’exploitation de Google non plus. Un développeur créant un navigateur Web basé sur Chromium pour Android doit trouver ce morceau de code et le modifier avant de créer l’application s’il souhaite inclure la prise en charge des extensions à n’importe quel niveau.

Google peut prendre en charge en toute sécurité les extensions dans Chrome pour Android. Pourquoi cela ne restera probablement pas un mystère.

Maintenant que nous voyons qu’il est possible d’inclure la prise en charge des extensions pour Chrome sur mobile en toute sécurité, nous revenons à la question de savoir pourquoi Google ne le fera pas. Nous ne connaîtrons probablement jamais la vraie réponse à cette question. J’espère que ce n’est pas une perte de revenus publicitaires car cela signifie que les VPN sont les prochains en ligne. Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas la raison et votre client VPN mobile est en sécurité.

