Voici comment Google priorise les recherches sur les informations sur votre ville

17/11/2021

Le à 16:36 CET

PE

Google a présenté un nouveau carrousel dans lequel il priorise les informations locales en fonction de l’endroit où se trouve l’utilisateur dans son moteur de recherche, afin de promouvoir petite promotion médiatique et que ceux-ci occupent la première ligne des nouvelles.

Comme indiqué par Google dans un communiqué, avec cet outil, il entend fournir de nouvelles opportunités pour les médias locaux, tels que les journaux ou les magazines, afin de répondre aux besoins des utilisateurs, qui recherchent actuellement plus fréquemment des nouvelles qui ont eu lieu à proximité de leur emplacement.

Sur la base d’un rapport de la société, qui a étudié ces habitudes de recherche des utilisateurs depuis 2015 et a confirmé que le nombre total de lecteurs à la recherche d’informations locales a augmenté, elle a rendu cet outil disponible dans le carrousel de recherche.

« Ce carrousel sera disponible dans le monde entier dans toutes les langues et aidera les lecteurs à trouver facilement des histoires proches d’eux du rédacteurs en chef locaux. Cette fonctionnalité aide les éditeurs en ajoutant une autre voie pour que leurs informations essentielles atteignent la communauté qui en a le plus besoin « , a déclaré ce communiqué.

De cette façon, le moteur de recherche placera le résultat d’un match de deuxième division ou des informations relatives à une équipe de football locale dans une ville ou une petite ville en premier lorsque l’utilisateur tape ce sport dans le moteur de recherche, au lieu de lui donner la priorité. entités sportives ressortissants.

D’autre part, Google a annoncé un nouvel outil permettant aux journalistes de trouver des données avec lesquelles soutenir leurs actualités locales. C’est un projet appelé Cartographe de recensement, une carte intégrable qui affiche les données de recensement à la fois au niveau national et pour les États et les comtés. Pour l’instant, il n’est disponible qu’aux États-Unis.

Dans cette présentation, Google a également rappelé qu’il était intéressé à investir dans le journalisme de données et le fait à travers Projet de connaissances communes, également disponible en Espagne, qui propose des tableaux comparatifs et des pourcentages par rapport à l’éducation, l’âge, la race ou le revenu, entre autres options, d’une ville spécifique.

Cette nouvelle version, l’outil « créé avec des journalistes pour des journalistes », Comme mentionné par Google, il comprend des contributions de journalistes, ainsi que des comparaisons géographiques, de nouveaux graphiques et visuels. De cette façon, il est possible d’accéder à des données telles que quelle est la ville qui a connu la plus forte croissance démographique, dans quel pourcentage elle a augmenté ou quel est le lieu le plus habité d’un pays.