Voici comment Grid Studio apporte la nostalgie encadrée d’Apple, Nintendo et Sony à vos murs

L’année dernière, une entreprise du nom de Grid Studio a démonté avec amour certains appareils et les a placés dans des cadres photo pour que les clients puissent les accrocher chez eux.

La nostalgie est une chose puissante, et cela inclut les appareils que nous utilisions tous les jours, avant qu’ils ne soient remplacés par un modèle plus puissant.

Nous nous souvenons peut-être de la façon dont nous les avons utilisés lors d’événements importants de notre vie, ou de la façon dont ils ont été nos premiers – qu’il s’agisse de notre premier smartphone, de notre ordinateur de poche ou de notre première montre. Pour beaucoup d’entre nous, il est bon de se souvenir des appareils qui ont fait la plus grande différence pour nous.

C’est là qu’intervient Grid Studio. Créée en septembre 2020 et basée à Shenzhen, en Chine, une équipe de six personnes démonte des produits abandonnés depuis longtemps et les encadre dans des mises en page attrayantes que tout le monde peut acheter. Nous en avons reçu quelques-uns qui montrent à quel point ces appareils déconstruits ont l’air bien dans un cadre.

Retour au passé

Après avoir acheté un cadre iPhone 4 il y a quelques mois, afficher côte à côte une PlayStation Portable, une Apple Watch Series 1 et un iPhone 3GS vous fait vraiment réaliser à quel point les composants étaient petits ou gros qui composaient ces produits portables, qui étaient assez petits à ranger dans nos poches ou nos sacs quand nous étions à l’école ou dans nos premiers emplois.

La PSP m’a frappé immédiatement, étendue sur un cadre carré qui met à nu les composants qui constituaient la première console de jeu portable de Sony, lancée en 2004. Cela me ramène à une époque où moi et quelques amis jouions à GTA : Liberty City Stories dans la salle commune pendant le collège.

(Crédit image : TechRadar)

Ils sont incroyablement bien emballés, avec un nœud et un tampon soignés sur l’emballage. Une fois que vous retirez le cadre, la nostalgie vous frappe comme de l’eau froide – les composants sont étendus sur le cadre, avec le logo et les descriptions de chaque pièce élégamment décrits. Vous pouvez dire que chaque cadre est fabriqué avec passion dans le but de montrer l’appareil déconstruit dans toute sa splendeur.

Après les avoir accrochés au bureau, il y a une tentation pour plus, mais aussi pour ce que Grid Studio pourrait faire ensuite. Des consoles aux Mac Apple, il y a ici un énorme potentiel pour puiser dans la nostalgie de chaque génération d’ordinateurs et d’appareils de jeu.

Ils se vendent à partir de 169,99 $ aux États-Unis et de 139,99 £ (environ 229 AU $) plus les frais d’expédition, mais la livraison prend généralement une semaine pour arriver. C’est un cadeau parfait pour vous-même ou pour quelqu’un qui a beaucoup de bons souvenirs en utilisant certains appareils.

Sourcing Grid Studio

Alors que l’entreprise n’est ouverte que depuis 18 mois, elle a déjà eu un impact pour les bureaux du monde entier. Nous avons demandé comment l’entreprise a commencé et quels futurs produits pourraient être à l’horizon.

« L’un de nos fondateurs a eu un moment d’ampoule après avoir démonté son propre équipement, a peint à la main des dessins et collé les pièces sur du papier, et a réalisé une superbe œuvre d’art. Au début, ce n’était qu’un passe-temps, mais l’un de nos partenaires a pensé que cela devrait être partagé avec plus de personnes qui aiment aussi ce genre d’art, donc Grid Studio a essentiellement commencé à partir de là », Joe, l’un des trois co-fondateurs de Grid Studio nous l’a dit.

« Nous travaillons avec des partenaires qui nous aident à récupérer du matériel, généralement auprès des ateliers de réparation de téléphones portables et de certains agents. »

Le nombre de commandes augmentant au fur et à mesure que la nouvelle se répand, Joe remarque que la création de ces cadres peut être un défi. «C’est complètement difficile. Comme vous le savez, la plupart des équipements sont très anciens. Nous devons le sélectionner et le nettoyer plusieurs fois pour nous assurer qu’il est beau.

Et la taille et le poids de certains équipements sont trop importants, nous devons utiliser plus de colle à coller, ce qui nécessite de multiples tests pour s’assurer qu’elle ne tombera pas.

Le vice-président de l’iPad chez Apple a également demandé un cadre à Grid Studio. « Nous ne pouvons pas vendre un cadre avec un volume et un poids plus importants pour le moment, mais nous avons fabriqué il n’y a pas si longtemps un cadre iPad de première génération pour le vice-président du département marketing des produits iPad. Mais en raison du poids et du volume importants, nous avons passé beaucoup de temps à régler les problèmes d’expédition car les coûts sont très élevés. Nous recherchons une meilleure solution à ce problème afin de pouvoir proposer ce produit et d’autres à l’avenir. »

Nous nous sommes demandé pourquoi il existe déjà un tel marché pour ces cadres, et ce que l’entreprise pourrait encore faire.

« Au début, c’est né d’un passe-temps, et nous ne nous attendions pas à être aimés par autant de fans de technologie en raison de la nostalgie de ce que nous proposons. De nombreux employés d’Apple apprécient également nos produits, nous avons donc gagné beaucoup de confiance grâce à tout cela. Notre prochain plan est de continuer à compléter les cadres de la série Google Pixel, la gamme Game Boy, puis la Sony PlayStation.

