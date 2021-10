Voici comment Harry Styles a aidé un fan à « sortir »

La chose curieuse à ce sujet est que l’admiratrice s’était déjà déclarée comme telle à travers l’affiche avec laquelle elle tentait d’attirer l’attention de son idole, dont le texte disait : « Aidez-moi à sortir du placard ». Dit et fait, l’ancien membre de One Direction a sorti un drapeau arc-en-ciel pour accomplir la tâche, est allé directement vers elle et a lâché: « Tu es dehors! »

Ce n’est pas la première fois qu’Harry se donne pour exaucer les souhaits de ces fans qui tentent de communiquer avec lui depuis les sièges.

« Au fait, lorsque vous portez cette bannière, vous êtes officiellement sorti. Ouvi a dit que c’est ainsi que cela fonctionne. LIBERTÉ «

Il y a quelques semaines, l’interprète était le porte-parole d’un couple qui souhaitait faire connaître le sexe de leur futur bébé, alors que peu de temps avant il décidait de prendre parti dans un dilemme que lui avait présenté un autre de ses fans : « Dois-je lui écrire un message de texte ? », s’est interrogée l’adepte sur le garçon qu’elle aimait bien. « Tu devrais, oui, » répondit Harry comme s’il était un consultant sentimental.