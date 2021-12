Voici comment Indian Railways nettoie les roues avec une usine de lavage d’ensembles de roues de haute technologie pour assurer un voyage en train en toute sécurité

Pour offrir une solution complète pour des essieux montés plus propres, économisant du temps et de l’eau, l’usine de lavage des essieux montés (WSWP) a été mise en service avec les dernières technologies à l’atelier de transport de Lallaguda.

Usine de lavage d’ensembles de roues : dans le but d’assurer la sécurité des voyages en train, Indian Railways nettoie les roues avec une technologie de pointe comme jamais auparavant. Pour offrir une solution complète pour des essieux montés plus propres, économisant du temps et de l’eau, l’usine de lavage des essieux montés (WSWP) a été mise en service avec les dernières technologies à l’atelier de transport de Lallaguda, dans la zone ferroviaire du centre-sud. Selon le transporteur national, conformément aux directives de sécurité, il ne devrait y avoir aucun mouvement d’homme à l’intérieur de la machine pendant le mouvement du convoyeur et la porte ouverte/fermée, pendant que la sirène est en alarme. De plus, avant le démarrage du cycle, il faut s’assurer qu’il n’y a personne à l’intérieur de la cabine de lavage. Regardez la vidéo, partagée par le ministère des Chemins de fer, pour savoir comment fonctionne l’usine de lavage des essieux :

Des roues propres assurent un voyage en toute sécurité : L’usine de lavage des essieux montés (WSWP) mise en service avec les dernières technologies à l’atelier de transport de Lallaguda dans le South Central Railway offre une solution complète pour des essieux montés plus propres, économisant du temps et de l’eau. pic.twitter.com/kodTIdNbtF – Ministère des Chemins de fer (@RailMinIndia) 10 décembre 2021

Jetez un œil à la procédure ci-dessous pour savoir comment Indian Railways démarre l’usine de lavage des essieux montés :

1) Allumez le panneau de commande et assurez-vous que l’alimentation triphasée est correcte

2) Nettoyer toute l’usine avant de commencer et de terminer chaque quart de travail

3) Assurez-vous que tous les filtres du réservoir, les filtres en ligne sont en bon état avant de démarrer l’usine de lavage des essieux montés

4) Assurez-vous que tous les filtres sont en place au bon endroit

5) S’assurer que la valeur du PH est supérieure à 12 lors du lavage et du rinçage si nécessaire compléter avec les solutions appropriées

6) Assurez-vous que tout le niveau du réservoir est dans la limite

7) Allumer le chauffage de tous les réservoirs

8) Assurez-vous que toute la température du réservoir est dans la plage de température définie

9) Boues retirées de l’écumoire d’huile avant le début et la fin de chaque quart de travail

10) Assurez-vous que la pression d’air comprimé est de 5 à 6 bars et plus et maintenez le niveau d’huile en FRL

11) Assurez-vous que la zone de mouvement de la roue n’est pas obstruée

12) Charger et verrouiller le jeu de roues avant de démarrer le cycle

