Voici comment j’ai obtenu un placement de licence Suave Sync sur TikTok

Ayant récemment placé sa musique dans une publicité Suave spécialement conçue pour TikTok, la chanteuse et compositrice folk-soul Tina Mathieu s’est entretenue avec Digital Music News pour discuter de l’accord et de la façon dont les médias sociaux changent fondamentalement l’espace de licence de synchronisation.

L’auteur-compositeur-interprète chevronné Mathieu a créé l’année dernière un « duo de pop positive » appelé Real Fiction avec le producteur de longue date Max Allyn, et « Live It 2 ​​The Limit » du groupe dirige la direction créative d’un spot Suave qui, comme mentionné, a été conçu pour l’application de partage de vidéos abrégées par opposition à la télévision.

Dans le clip d’environ 23 secondes – dont le téléchargement officiel a recueilli jusqu’à présent plus de 5,4 millions de vues – l’influenceuse des médias sociaux Ashley Nocera achète un nouveau produit de soins capillaires Suave chez Target, qui a également contribué à la publicité. Nocera (qui compte environ 3,4 millions d’abonnés Instagram) teste ensuite l’article et, manifestement satisfait de sa qualité, se précipite vers Target pour s’approvisionner.

« C’était vraiment cool quand celui-ci est arrivé », a déclaré Mathieu à DMN à propos de son placement dans l’annonce multimarque. « C’était amusant d’être une publicité de beauté et de voir comment ils l’ont montée en collaboration avec Target. C’était excitant de voir tout cela s’assembler.

Et d’un point de vue technique, Mathieu a noté que la campagne, dans un contraste frappant avec les placements à la télévision et au cinéma, a fourni des statistiques d’audience détaillées – l’un des nombreux sous-produits associés aux publicités conçues pour les médias sociaux.

« C’est ce qui est cool avec ça, c’est que vous pouvez réellement voir les mesures du nombre de personnes qui l’ont vu et l’ont regardé. C’est intéressant, tout l’espace publicitaire est en train de changer », a déclaré le créateur, dont le travail est apparu sur NBC, TLC, Bravo et Lifetime, pour n’en nommer que quelques-uns.

« Les choses changent avec les redevances et ainsi de suite sur le backend pour des choses comme ces plates-formes de médias sociaux », a-t-elle déclaré, précisant que les chèques de paie des accords de synchronisation des médias sociaux peuvent rivaliser (et même dépasser) ceux des placements télévisés. « Je pense qu’il y a beaucoup de problèmes à résoudre, et je pense qu’il est intéressant d’avoir en quelque sorte une place et un rôle dans la façon dont la publicité change et évolue. »

Élaborant sur le rôle qu’elle joue dans l’évolution de la publicité, Mathieu – qui s’apprête à sortir un EP intitulé Ce bleu doit passer le jeudi 18 novembre – a souligné la différence entre la structure des redevances de la télévision et celle des médias sociaux.

« Pour ce qui est d’être sur TikTok par rapport à la publicité télévisée réelle, comme je le disais, il se passe des choses intéressantes en arrière-plan avec les redevances, ce qui est très cool que ce soit sur TikTok, mais je ne suis pas sûr que cela essaie de nous sauver de toutes les manières possibles.

« Il y a encore des problèmes à régler sur le plan monétaire, et il sera donc intéressant de voir quelle sera la différence une fois qu’ils auront signé certains de ces accords de redevance », a-t-elle poursuivi, réitérant que la compensation de la synchronisation des médias sociaux est substantielle mais augmentera à mesure que les principales plateformes finaliseront les pactes de redevances. « C’est génial d’avoir votre chanson dans quelque chose, mais c’est aussi ce que nous, musiciens, artistes et auteurs-compositeurs, faisons dans la vie. Être capable de suivre l’argent et de le comprendre en est également une très grande partie. »

Et sur ce front, la valeur des placements sur des supports à fort engagement comme TikTok – où les utilisateurs interagissent directement avec le contenu – s’étend au-delà des frais de licence à portée de main. Real Fiction a déjà placé « Live It 2 ​​The Limit » dans un spot Dove qui sortira bientôt – qui, avec la publicité Suave, est sur le point de susciter l’intérêt des annonceurs et des fans.

« C’était vraiment cool pour nous, artistes et musiciens, de pouvoir l’utiliser comme un pied-à-terre – de se dire: » Hé, j’ai ce placement, alors maintenant je peux obtenir celui-ci et celui-là et le suivant et devenir le sujet de discussion. Et cela vous aide vraiment à saisir la prochaine opportunité.

« On ne sait jamais quand on va le voir [a placed song] ou l’entendre, ou quelqu’un va vous l’envoyer et vous dira: « Hé, j’ai entendu ta chanson là-dessus », a poursuivi le créateur de « Share the Sunshine » Mathieu. « Surtout quand cela peut être Shazamed, et qu’il existe d’autres applications avec la même fonctionnalité, où c’est comme si votre chanson était dans une publicité ou dans un film, et que les gens l’aiment et la Shazam. Ils ont un accès instantané pour trouver votre chanson et trouver votre musique. C’est évidemment un bonus à coup sûr.

Bien sûr, l’idée que les placements de licences synchronisés et leurs effets à multiples facettes jettent les bases de futurs succès a une signification unique pour les artistes qui cherchent actuellement à établir une présence dans la sphère toujours concurrentielle. Mais Mathieu, abordant un point que d’autres professionnels ont mentionné, a déclaré que rester authentique et positif est indispensable pour les artistes émergents – en particulier au milieu de la tentation inhérente de faire de la musique qui semble être en vogue pour la synchronisation.

« Ne vous mettez pas dans une case. Beaucoup de gens quand vous dites : « Je suis un artiste » ou « Je suis un auteur-compositeur », ils vous disent : « Oh, quel genre de musique écrivez-vous ? » Et immédiatement, vous devez choisir quelque chose », a-t-elle expliqué. « Eh bien, et si je sais écrire cette musique et que je sais écrire de la musique folk, mais je sais aussi écrire de la pop ? Mais j’aime aussi écrire des comédies musicales ? Ne vous sentez pas obligé de choisir quelque chose pour choisir quelque chose. Faites tout, et alors vous saurez ce qui vous vient naturellement et organiquement.

Une idée similaire, conclut Mathieu, vaut pour les artistes et musiciens expérimentés qui recherchent aujourd’hui des placements et des résultats commerciaux, dans une industrie de la musique (et une industrie de la publicité) qui semble décidément différente de ce qu’elle était il y a dix ans.

« On n’est jamais trop vieux pour faire de la musique. Il y a ce truc du genre – surtout si vous êtes une femme – vous devez avoir 25 ans. Je fais ces stages, et je n’ai pas 25 ans. Les gens qui veulent toujours faire de la musique mais qui ont l’impression que leur temps est passé, il y a tellement d’opportunités de gagner de l’argent en faisant de la musique et de remplir son âme en faisant de la musique. Vous ne pouvez pas vraiment mettre un genre ou un âge là-dessus.

Gardant les conseils à l’esprit, Mathieu adopte les avantages des placements sur les réseaux sociaux – et prend les raccrocs précédemment soulignés dans la foulée – tout en restant conscient des changements plus larges que ses efforts de pionnière apporteront à long terme.

« Il y a beaucoup d’inconnues, mais je pense que d’un autre côté, ce sera vraiment bénéfique pour les artistes, les musiciens et les écrivains comme moi », a-t-elle conclu.