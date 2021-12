Khloé Kardashian : Voici comment je réagis à la nouvelle infidélité de Tristan | Instagram

Le célèbre socialite mondain Khloé Kardashian a envoyé un message après la nouvelle infidélité Tristan Thompson, comme il est devenu connu qu’il est le père du fils de Maralee Nichols, une nouvelle qui a réussi à impressionner des millions de personnes.

Malheureusement, Khloé Kardashian a eu plusieurs bouleversements tout au long de sa relation intermittente avec le basketteur, Tristan Thompson.

Et est-ce qu’en dépit d’avoir une fille ensemble, l’athlète a été infidèle à la femme d’affaires à plusieurs reprises, cependant, le cas le plus controversé était celui de Jordyn Woods.

Maintenant, Tristan est à nouveau sous les yeux du public ; son entraîneur personnel, Maralee Nichols, a déposé une plainte pour pension alimentaire contre le joueur de la NBA, assurant que Tristan le grossesse en mars dernier, alors que lui et Khloé tentaient de retrouver leur idylle.

Alors que Tristan a accepté d’avoir eu une « aventure » avec Nichols le soir de son anniversaire, Maralee dit que leur histoire d’amour a commencé cinq mois avant cet événement et s’est poursuivie après la grossesse.

Il convient de mentionner que Khloé Kardashian n’a jusqu’à présent fait aucune déclaration à ce sujet, mais la star de L’Incroyable Famille Kardashian a envoyé un message crypté sur le célèbre réseau social Instagram après que la nouvelle controverse Tristan Thompson a été rendue publique.

Je n’ai tout simplement pas le temps pour l’énergie négative et même quand je le fais, je ne l’ai toujours pas », a écrit Khloé, laissant entendre qu’elle ne laissera pas la nouvelle infidélité de Thompson l’atteindre.

La vérité est que Tristan Thompson a une longue histoire d’infidélité ; Il y a trois ans, le basketteur a trompé Khloé Kardashian avec le meilleur ami de Kylie Jenner, Jordyn Woods, qui a fini par perdre l’amitié de la célèbre famille.

Et c’est ainsi qu’en dépit d’avoir une fille avec Khloé, Tristan a continué à mentir à la femme d’affaires, puisque lorsqu’on a cru qu’ils avaient repris leur relation, il a été révélé que l’athlète s’était impliquée avec son entraîneur personnel.

De plus, Tristan a accepté d’avoir eu une « aventure » avec Nichols le soir de son anniversaire, cependant, Maralee assure que leur romance a commencé cinq mois avant cet événement et s’est poursuivie après la grossesse.

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre et voir ce qui se passe entre la relation, car il y a déjà plusieurs infidélités dont il souffre et beaucoup demandent déjà une séparation pour leur bien-être mental.