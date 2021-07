Voici comment joue la Côte d’Ivoire, rivale de l’Espagne en quarts de finale

29/07/2021 à 19:14 CEST

.

La Côte d’Ivoire sera la rivale de l’Espagne en quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo pour lesquels l’équipe dirigée par Luis de la Fuente devra se rendre compte qu’elle affrontera une équipe qui soutient ses résultats en un bloc défensif solide et dans le leadership de Franck Kessié.

Seulement deux buts encaissés par l’équipe africaine Dans un groupe dans lequel ils affrontaient le Brésil (0-0), contre lequel ils étaient en supériorité numérique 66 minutes, l’Allemagne (1-1) et l’Arabie saoudite (2-1). Il fonctionne mieux quand ce n’est pas un favori.

Ancien central de Villarreal et actuel footballeur de Manchester United Eric Bailly mène le centre d’une défense qui a l’un de ces footballeurs sur le côté droit qui peut gagner un saut dans un plus grand club, comme c’est le cas avec Wilfried Singo. 20 ans et 28 matchs à Turin la saison dernière, les Jeux Olympiques sont une vitrine pour un footballeur à la belle projection offensive.

SOLIDITÉ

Le dos solide est soutenu par un double pivot de coupe défensive avec Idrissa Doumbia, connu en Espagne pour son récent transfert à Huesca, et un Eboue Kouassi qui a raté le dernier match contre l’Allemagne après avoir été expulsé contre le Brésil qui retrouvera le titre.

Ils n’ont pas d’attaquant d’élite à l’étage, donc tout passe par les bottes de Kessie. Le joueur milanais, troisième joueur le plus valorisé du tournoi (55,5 millions, selon le site spécialisé Transfermarkt) agit plus avancé que lui dans son club, au milieu de terrain, bien qu’il dispose d’une liberté de mouvement. Ses armes principales sont le coup long et la passe longue ; Il est également un tireur de pénalités expert.

Sans plus de grands noms de l’élite du football, oui il y en a un pour lequel Manchester United a parié en janvier en tant que future star. Le club anglais historique a versé à l’Atalanta 21 millions d’euros pour Amad Diallo en janvier dernier, après s’être illustré dans les rangs inférieurs du club italien.

ÉLECTRICITÉ PURE

Il est arrivé en Angleterre et a marqué quatre buts et donné trois passes décisives avec l’équipe U23, ce qui lui a valu ses débuts avec les majors. Trois rencontres d’expérience dans l’élite à 19 ans et partant dans les deux premiers matchs des Jeux Olympiques. Pure électricité et débordant sur l’aile droite, il a donné une passe décisive à ses débuts à Kessie.

Tels sont les dangers individuels d’une Côte d’Ivoire qui, cependant, se caractérise par être un bloc. Lignes ensemble, essayant de profiter des erreurs de l’adversaire et de leur grande puissance physique pour une équipe africaine qui cherche à imiter le Nigeria, qui ajoute un or, un argent et un bronze ; Cameroun, un or ; et le Ghana, une troisième place.