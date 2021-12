Voici comment jouer à Halo Infinite sur votre iPhone ou iPad avec Xbox Game Pass

La sixième entrée très attendue de la série principale Halo intitulée « Halo Infinite » sur Xbox est enfin arrivée et vous vous demandez peut-être si vous pouvez y jouer sur votre iPhone ou votre iPad. Bonnes nouvelles! Vous pouvez et c’est extrêmement facile à installer. Pour jouer à Halo Infinite sur votre appareil iOS, vous aurez besoin d’un abonnement au pass de jeu Xbox qui coûte 14,99 $/mois et d’une connexion Internet décente.

Une fois que vous avez un compte Microsoft abonné au pass de jeu Xbox, rendez-vous sur ce site Web. Vous verrez un tableau de bord des jeux disponibles pour les abonnés. Ajoutez cette page à l’écran d’accueil de votre iPhone ou iPad à l’aide de Safari. Pour ce faire, appuyez sur le bouton Partager et sélectionnez « Ajouter à l’écran d’accueil ».

Une fois l’application Web installée sur votre appareil, connectez-vous à votre compte Microsoft. Tu y es presque. Certains jeux vous permettent de jouer avec des commandes tactiles virtuelles, mais Halo Infinite nécessite un contrôleur physique pour être associé à votre appareil. Vous avez quelques options. Vous pouvez obtenir les dernières manettes Xbox Series S/X ou utiliser une PlayStation. Apple propose également des contrôleurs MiFi, mais ceux-ci sont loin d’être aussi bons pour les jeux hardcore comme celui-ci.

Halo Infinite est directement sur la page d’accueil de Cloud Gaming

Si votre connexion Internet est suffisamment puissante, le jeu se chargera immédiatement. En supposant que votre contrôleur soit couplé, vous êtes prêt à partir. Le jeu affichera l’écran de chargement du lancement de fusée et boom, vous jouerez à un jeu Xbox complet directement sur votre iPhone ou iPad.

Il n’occupera pas le plein écran sur un iPad car le jeu a été conçu pour le rapport hauteur/largeur d’un téléviseur, mais il a l’air remarquablement bon malgré sa diffusion sur le Web.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent peut-être pas, Halo a été présenté à Macworld par Steve Jobs en 1999. Halo a commencé sa vie en tant que jeu exclusif macOS développé par les studios Bungie. Plus tard, Microsoft a racheté la société et en a fait le succès massif qu’elle est aujourd’hui.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :