Voici comment Justin Turner doit sa carrière à Zack Greinke

Troisieme base Justin tourneur des Les anges esquimeurs, a beaucoup à remercier Zack Greinke dans la MLB.

Justin Turner n’a pas toujours été le joueur de troisième but All-Star tel que nous le connaissons aujourd’hui. Au fil des ans, nous avons beaucoup entendu parler des changements de swing de JT depuis l’intersaison 2013-2014 lorsqu’il a signé avec les Dodgers après avoir été licencié par les Mets de New York.

Dans une interview avec Chris Rose de Jomboy Media, le vétéran a révélé qu’il avait eu une dispute avec son coéquipier de l’époque, Zack Greinke, qui l’a non seulement aidé à devenir deux fois All-Star de la Ligue nationale, mais l’a également amené à appartenir à la franchise Dodgers. .

« L’histoire de Zack Greinke. Il m’a aidé à devenir le frappeur que je suis aujourd’hui parce que je me suis assis à côté de lui sur le banc un soir et lui ai demandé : « Greinke, si vous me lancez, comment me tireriez-vous d’affaire ? » Et à la manière de Greinke, il dira, eh bien, il ne vous répondra pas. Il dira : « Laissez-moi aller voir quelque chose, je vais le chercher et ensuite je vous contacterai. »

« Alors, le lendemain, il me répond et je dis:« Eh bien, qu’avez-vous ? » Comme, 70% de mes hits sont dans l’autre sens. » Et il dit, « oui, mais tous vos hits sont plus proches de vous. Vous prenez le ballon qui est près de vous et le lancez de l’autre côté. Tu ne fais rien avec le ballon ». Et je lui ai demandé s’il pensait que je devais monter dans l’assiette et il a dit : « Si j’étais vous, je m’approcherais le plus possible de l’assiette. il peut. Et à partir de ce jour, je me suis retrouvé au sommet de l’assiette et je suis maintenant le leader de tous les temps des Dodgers pour les coups sûrs. Par Greinke », a déclaré Turner.

Justin Turner est double all-star, MVP des Championship Series et champion des World Series 2020.